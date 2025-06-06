Курс на природність: 51-річна Кейт Мосс прийшла на модну вечірку без макіяжу

Коротко:
- Кейт Мосс змінила свої б'юті-звички
- У світ зірка вийшла у стриманому образі та без косметики
Британська супермодель Кейт Мосс була зіркою подіумів у дев'яностих, коли у фешн-індустрії були в моді бліді обличчя, яскраві макіяжі та хвороблива худорба. Мосс, чия характерна зовнішність і без того приковувала погляди, була королевою модних показів і найгучніших вечірок.
І перше, і друге є в житті Кейт Мосс і сьогодні. Але тепер супермодель вирішила дивувати публіку по-іншому. Наприклад, як повідомляє видання Daily Mirror, у вівторок 51-річна зірка подіумів з'явилася на світський захід без макіяжу, підтримавши тренд Памели Андерсон на натуральність.
У Лондоні відбулася гучна вечірка з нагоди 70-річчя популярного фешн-перукаря Сема Макнайта. Вшанувати ювіляра прийшла і Кейт Мосс. Щоправда, в абсолютно незвичному для себе образі - з волоссям, зібраним в елегантний пучок на потилиці, без краплини косметики, в темній сукні з блискітками і в стриманих золотих сережках.
Малоймовірне натхнення Кейт Мосс від Памели Андерсон після величезного перевтіленняhttps://t.co/r6BpJEMpEKpic.twitter.com/wHffJJ1hLN- Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 5, 2025
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Барака і Мішель Обаму застукали разом на тлі чуток про розлучення - вперше за півроку. Пара сходила на побачення, яке потрапило в об'єктиви папараці.
Також Бред Пітт уперше офіційно прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі, яке тривало 8 років. Актор відповів на каверзні запитання про те, чи відчуває він полегшення після здобуття довгоочікуваної свободи від судових тяжб.
Читайте також:
- Мамина харизма: який вигляд має непублічна і наймолодша донька Уми Турман
- "Це неймовірно": Ана де Армас вперше заговорила про стосунки з Томом Крузом
- Соліст групи a-ha невиліковно хворий - що сталося із зіркою 80-их
Хто така Кейт Мосс
Кейт Мосс - британська супермодель і акторка. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років.
За даними Вікіпедії, вона привернула підвищену увагу ЗМІ за свій легковажний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову повернулася в професію.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред