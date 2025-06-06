Курс на природність: 51-річна Кейт Мосс прийшла на модну вечірку без макіяжу

Мосс, завжди в яскравих вбраннях і з "бойовим розфарбуванням", приємно здивувала публіку.

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Кейт Мосс зараз - який вигляд має модель без макіяжу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Кейт Мосс змінила свої б'юті-звички

У світ зірка вийшла у стриманому образі та без косметики

Британська супермодель Кейт Мосс була зіркою подіумів у дев'яностих, коли у фешн-індустрії були в моді бліді обличчя, яскраві макіяжі та хвороблива худорба. Мосс, чия характерна зовнішність і без того приковувала погляди, була королевою модних показів і найгучніших вечірок.

І перше, і друге є в житті Кейт Мосс і сьогодні. Але тепер супермодель вирішила дивувати публіку по-іншому. Наприклад, як повідомляє видання Daily Mirror, у вівторок 51-річна зірка подіумів з'явилася на світський захід без макіяжу, підтримавши тренд Памели Андерсон на натуральність.

відео дня

У Лондоні відбулася гучна вечірка з нагоди 70-річчя популярного фешн-перукаря Сема Макнайта. Вшанувати ювіляра прийшла і Кейт Мосс. Щоправда, в абсолютно незвичному для себе образі - з волоссям, зібраним в елегантний пучок на потилиці, без краплини косметики, в темній сукні з блискітками і в стриманих золотих сережках.

Малоймовірне натхнення Кейт Мосс від Памели Андерсон після величезного перевтіленняhttps://t.co/r6BpJEMpEKpic.twitter.com/wHffJJ1hLN - Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 5, 2025

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Хто така Кейт Мосс Кейт Мосс - британська супермодель і акторка. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років. За даними Вікіпедії, вона привернула підвищену увагу ЗМІ за свій легковажний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову повернулася в професію.

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