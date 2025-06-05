Долар пішов у піке, євро раптово 'злетіло': яким буде курс валют з 6 червня

У порівнянні з попереднім банківським днем, курс євро продемонстрував зростання, тоді як курс долара США дещо знизився.

https://glavred.net/economics/dollar-ushel-v-pike-evro-vnezapno-vzletelo-kakim-budet-kurs-valyut-s-6-iyunya-10670897.html Посилання скопійоване

Долар стрімко падає / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 6 червня

Який курс євро встановив НБУ

Що відбувається на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України встановив новий офіційний курс валют на четвер, 6 червня. Курс євро зріс, тоді як долар США продемонстрував незначне зниження. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на п'ятницю, 6 червня, встановлено на рівні 41,4717 гривень за 1 долар, що на 1 копійку менше, ніж попереднього дня (41,4829 грн). Це свідчить про незначне зміцнення національної валюти.

відео дня

Водночас європейська валюта подорожчала. Офіційний курс 6 червня становитиме 47,3773 грн гривень за 1 євро. Тобто гривня обвалилася на 17 копійок, порівняно з попереднім днем (47,2013 грн).

На міжбанківському ринку долар просів на 9 копійок — до 41,41–41,44 грн (купівля-продаж).Водночас на готівковому ринку долар подорожчав на 5 копійок — до 41,75 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у четвер, 5 червня, Нацбанк встановив курс долара на рівні 41,48 грн, що на 16 копійок менше, ніж раніше. Євро також подешевшав — до 47,20 грн, гривня зміцнилася на 23 копійки.

Курс долара в Україні залишається нестабільним, що створює ризики для короткострокових інвестицій. Наприклад, купивши 100 доларів у січні 2025 року за 4245 грн, у травні їх можна було продати лише за 4120 грн, зазнавши збитків. Економіст Андрій Забловський радить не продавати долари, а навпаки — купувати, поки курс не зріс.

Крім цього, середній курс долара в Україні з 26 травня по 1 червня 2025 року коливався в межах 41,14–41,71 грн, що свідчить про стабільність валютного ринку. На початку червня курс залишився стабільним із незначними коливаннями.

Читайте також:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред