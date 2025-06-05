Долар пішов у піке, євро раптово 'злетіло': яким буде курс валют з 6 червня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара 6 червня
- Який курс євро встановив НБУ
- Що відбувається на міжбанку і готівковому ринку
Національний банк України встановив новий офіційний курс валют на четвер, 6 червня. Курс євро зріс, тоді як долар США продемонстрував незначне зниження. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на п'ятницю, 6 червня, встановлено на рівні 41,4717 гривень за 1 долар, що на 1 копійку менше, ніж попереднього дня (41,4829 грн). Це свідчить про незначне зміцнення національної валюти.
Водночас європейська валюта подорожчала. Офіційний курс 6 червня становитиме 47,3773 грн гривень за 1 євро. Тобто гривня обвалилася на 17 копійок, порівняно з попереднім днем (47,2013 грн).
На міжбанківському ринку долар просів на 9 копійок — до 41,41–41,44 грн (купівля-продаж).Водночас на готівковому ринку долар подорожчав на 5 копійок — до 41,75 грн.
Курс валют в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у четвер, 5 червня, Нацбанк встановив курс долара на рівні 41,48 грн, що на 16 копійок менше, ніж раніше. Євро також подешевшав — до 47,20 грн, гривня зміцнилася на 23 копійки.
Курс долара в Україні залишається нестабільним, що створює ризики для короткострокових інвестицій. Наприклад, купивши 100 доларів у січні 2025 року за 4245 грн, у травні їх можна було продати лише за 4120 грн, зазнавши збитків. Економіст Андрій Забловський радить не продавати долари, а навпаки — купувати, поки курс не зріс.
Крім цього, середній курс долара в Україні з 26 травня по 1 червня 2025 року коливався в межах 41,14–41,71 грн, що свідчить про стабільність валютного ринку. На початку червня курс залишився стабільним із незначними коливаннями.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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