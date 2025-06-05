'Абсолютно хворі істоти': Зеленський жорстко відреагував на удар РФ по Херсону

Український лідер переконаний, що удари по будівлі Херсонської ОВА - не випадкові.

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Зʼявилася реакція Зеленського на удари по Херсону / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Ключові тези Зеленського:

Удари по будівлі Херсонської ОВА - цілеспрямовані

Ворог повністю зруйнував споруду

Світ повинен тиснути на Росію, щоб припинилися руйнування та вбивства

Вдень четверга, 5 червня, російські окупанти завдали удару по будівлі Херсонської ОВА. Ворог її повністю зруйнував. На цинічну атаку ворога відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Херсон. Будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами", - написав Зеленський. відео дня

Він додав, що удари по будівлі Херсонської ОВА - цілеспрямовані.

"Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти", - жорстко відреагував президент України.

Зеленський заявив, що потрібно тиснути на Росію, щоб припинилися руйнування та вбивства.

"І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує. Дякую всім у світі, хто допомагає це змінити й наблизити досягнення реальної безпеки для наших людей", - резюмував український лідер.

Російські КАБи / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці 5 червня російські окупаційні війська здійснили авіаудар по Херсону. Упродовж 15 хвилин центр міста зазнав чотирьох влучань авіабомб КАБ. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, один із ударів знову припав на будівлю обласної адміністрації, яка вже неодноразово була мішенню.

Крім того, як писав Главред, у ніч на 5 червня російська окупаційна армія атакувала дронами Прилуки в Чернігівській області. Є жертви серед цивільного населення. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син.

Також цієї ночі під ворожий удар потрапив Харків. За словами мера міста, в одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "Шахеда" опинилася просто в коридорі. Внаслідок ворожих ударів по місту постраждали люди.

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Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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