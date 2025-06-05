Урожай близький до нуля: ціна на популярний фрукт стане 'захмарною'

Урожай цього фрукта через заморозки буде в рази меншим, ніж минулого року. У деяких областях урожай близький до нуля. Це сильно вдарить по ціні.

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Ціна на популярний фрукт злетить/ колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Коротко:

Ціна на яблука цього року може різко зрости

Причина – серйозний неврожай через заморозки

У деяких областях урожай яблук близький до нуля

Через весняні заморозки в окремих регіонах України урожай яблук цього року може бути близьким до нуля.

Про це розповів директор Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Микола Бублик, пише РБК-Україна. Весняні заморозки знищили цвіт ще на початку сезону, але були також і пізніші заморозки, які вдарили по вже зав’язаних плодах. На поганий врожай вплинуло також посушливе літо 2024 року, адже саме тоді формувалися плодові бруньки на цей сезон.

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"Частина сортів просто не цвіли цього року. Не через заморозки, а тому, що не заклали плодові бруньки через посуху торік. На значній частині територій врожаю не буде або він буде дуже маленький. Наприклад, на Черкащині ситуація критична – фактично 99% врожаю загинуло", – зазначив науковець.

Тому майбутній врожай яблук в Україні загалом може коливатися нуля до половини торішніх показників.

За словами науковця, найгіршою є ситуація у північних та східних областях. Так, у Сумській та Чернігівській областях пошкодження досягають 80-90%, подекуди – і 100%, тому врожай там буде хіба що символічний.

Ще гірша ситуація на Харківщині – там вже другий рік поспіль майже немає урожаю яблук. У південних областях немає достатніх спостережень, але ситуація там не набагато краща, зазначив науковець.

"Загалом по Україні, якщо буде 50-60% урожаю яблук від торішнього, – це буде добре. Але про остаточні показники ще говорити зарано, оскільки урожай ще може побити град або знищити шкідники", – сказав Бублик.

Як це вплине на ціни на яблука

Яблука подорожчають через низький урожай. Але те, наскільки зросте ціна, залежатиме від імпорту плодів і врожайності за кордоном.

"Ціна точно буде високою. Наскільки – залежатиме від того, коли і як реалізовуватимуть продукцію. Але дешевих яблук точно не буде", – попередив фахівець.

Чому зростають ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть подорожчати два базові білкові продукти – експерт назвав причину. Раніше досить доступні білкові продукти можуть стати розкішшю для українців.

Також раніше повідомлялося, що ціни впали вже на 38% – в Україні різко дешевшає популярний продукт. Є декілька причин зниження цін на цей овоч.

Нагадаємо, Главред розповів, скільки коштує полуниця в Україні – де купити найдешевше і значно зекономити. Якщо витратити трохи часу на порівняння, можна суттєво зекономити – інколи до 150 гривень.

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