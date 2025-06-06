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У Путіна є ідея фікс: названо мету РФ у війні з Україною

Анна Ярославська
6 червня 2025, 02:34
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Нинішній господар Кремля хоче зберегти владу до кінця життя.
Володимир Путін
У Володимира Путіна є ідея фікс / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Головне:

  • Війна була потрібна Путіну, щоб підняти рейтинг
  • У глави Кремля є "ідея фікс"

Російський диктатор Володимир Путін хоче зберегти владу до кінця життя і війна в Україні йому була потрібна, щоб підняти свої рейтинги. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній російський дипломат, єдиний співробітник російського зовнішньополітичного відомства, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв.

За його словами, режим Путіна вичерпав можливості для економічного зростання ще до анексії Криму.

"Якщо подивитися статистику, у 2010 році зростання ВВП Росії становило близько 4%, у 2011 - вже близько 3%, і далі воно продовжувало знижуватися. Це пов'язано з тим, що політична система в Росії вкрай несприятлива для бізнесу, довгострокових інвестицій, розвитку виробництва. Там можуть у будь-який момент відібрати капітал, активи, власність - усе що завгодно. У таких умовах жодна серйозна економіка рости не може", - пояснив Бондарєв.

Крім того, падали і рейтинги Путіна. Захоплення Криму дозволило підняти втрачені рейтинги і тримати кілька років.

"Війна проти України 2022 року задумувалася приблизно за тим самим сценарієм - швидке завоювання, підпорядкування, тиждень-два - і все, Україна "радіє", Путін - знову "великий правитель", рейтинги знову вгорі", - сказав ексдипломат.

При цьому у глави Кремля є "ідея фікс".

"Глобальна мета Путіна - домовитися зі США про розподіл світу на сфери впливу. Це його ідея фікс. Він хоче зберегти владу до кінця життя, а, може, навіть передати її комусь із близького оточення - друзям, родичам, онукам. Для цього йому потрібна стабільна влада", - сказав Бондарєв.

Дивіться відео - Інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду:

Як писав Главред, політолог Петро Олещук пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін саботує мирну угоду з президентом США Дональдом Трампом щодо України, хоча насправді цілком міг би подумати про заморожування війни вже зараз.

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що дії Кремля передбачити складно, але не можна виключати, що Путін може переключити увагу з України і почати агресію проти країн НАТО.

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов вважає, що єдине, що здатне покласти край режиму Володимира Путіна, - це боротьба "веж Кремля". Втім, зараз передумов для цього немає.

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Хто такий Борис Бондарєв

Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок.

23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів".

Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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