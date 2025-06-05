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Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціями

Юрій Берендій
5 червня 2025, 19:44оновлено 5 червня, 20:49
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Президент США зробив ряд суперечливих заяв щодо війни Росії проти України та пригрозив наслідками для "обох країн".
Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціями
Трамп зробив ряд заяв щодо війни РФ проти України / Колаж: Главред / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп знову анонсував "відповідь РФ" за удари по аеродромах
  • Трамп заявив про санкції проти Росії та України
  • Презмдент США заявив про підтримку України

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що якби він переміг на виборах 2020 року, повномасштабної війни Росії проти України не сталося б. Таку думку він висловив, коментуючи останні дії Владіміра Путіна. Трамп також повторив тезу про те, що удари по російських авіабазах стали відповіддю з боку російського керівництва. Про це він заявив під час його зустрічі з журналістами у Білому домі під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, передає Sky News.

Главред зібрав головні заяви Трампа щодо війни Росії проти України.

відео дня

Трамп знову анонсував "відповідь РФ" за удари по аеродромах

Дональд Трамп повідомив журналістам, що Володимир Путін поділився з ним намірами щодо відповіді Росії на удари України по аеродромах у тилових районах РФ, зазначивши, що ця реакція буде жорсткою.

"Будуть ще додаткові бойові дії. Ви знаєте, він був атакований. Вони (українці, - ред.) просунулися глибоко в Росію. Він (Путін - ред.) сказав, що не має іншого вибору, як атакувати на основі цього. І це, ймовірно, буде неприємно. Мені це не подобається. Я сказав: "Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це зупинити". Але, знову ж таки, є багато ненависті", - сказав президент США.

Дивіться відео заяви Трампа про відповідь Росії на операцію "Павутина":

Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціями
/ Фото: скріншот

Трамп ухилився від відповіді про посилення тиску на Путіна

Під час початку сесії запитань Дональду Трампу поставили питання, чи має він намір активніше тиснути на Володимира Путіна задля припинення війни в Україні.

"Я припинив "Північний потік-2", ніхто інший цього не зробив, а потім прийшов Байден і відразу ж його схвалив. Це найбільший, по суті, найбільший трубопровід у світі, що веде до Німеччини та інших країн", — сказав він.

Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціями
Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Коментуючи ситуацію в Україні, Трамп зазначив, що події там викликають смуток. Він також згадав про нещодавню розмову з Володимиром Путіним, назвавши її конструктивною, але визнав, що вона поки не сприятиме швидкому досягненню миру.

"Це недобре. Я незадоволений цим, але думаю, що зрештою нам вдасться зупинити кровопролиття", - сказав Трамп звертаючись до канцлера Німеччини, йдеться у трансляції Білого дому в YouTube.

Трамп заявив про санкції проти Росії та України

Також журналісти знову поцікавилися у Дональда Трампа , коли він ухвалить рішення щодо можливого запровадження санкцій проти Росії, про які неодноразово говорив останнім часом. Президент відмовився назвати конкретні строки, зазначивши, що це питання він тримає при собі.

"Термін у моїй голові. Коли я побачу, що це не припиниться... ми будемо дуже, дуже жорсткими. І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн. Для танго потрібні двоє", – сказав Трамп.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Трамп порівняв війну РФ проти України з двома дітьми

Під час обговорення війни між Росією та Україною Дональд Трамп провів паралель із дитячою бійкою, натякаючи, що іноді конфлікт має "вигоріти" сам, перш ніж його можна зупинити.

"Іноді бачиш, як двоє малих дітей б'ються, як скажені Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку, а ти намагаєшся їх розборонити. Вони не хочуть, щоб їх розтягували. Іноді краще дати їм побитися трохи, а потім вже розборонити. І я вчора навів цю аналогію путіну. Я сказав: "Пане президенте, може, вам доведеться ще повоювати й постраждати", бо обидві сторони страждають, "перш ніж їх розборонити", перш ніж їх вдасться розвести. У тебе двоє дітей, вони б'ються, б'ються, б'ються. Іноді даєш їм побитися трохи. І я це сказав, і, може, це погано, бо ми кажемо продовжувати, але, є багато злості. Між ними є якась неприязнь", - сказав президент США.

Трамп не друг Росії та підтримує Україну

Трамп водночас пригрозив Росії наслідками, якщо буде очевидно, що вона "переходить межу".

"Якщо я побачу, що хтось переходить межу - якщо Росія переходить межу - ви будете здивовані, наскільки жорстко ми діятимемо. Пам’ятайте ось що: вони люблять казати, що я - друг Росії. Я не друг нікому", - сказав Дональд Трамп.

Дивіться відео заяви Трампа про підтримку України:

Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціями
/ Фото: скріншот

Крім того, він заявив, що підтримує Україну та вкотре наголосив, що якби він був президентом США, то війни не було б.

"Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів з Україною. І ми цього хочемо. Я, знаєте, я за те, щоб зупинити вбивства. Справді, от за що я виступаю. Це війна, яка б ніколи не мала початися - її не мало бути. Я хочу, щоб убивства припинилися", - сказав президент США.

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