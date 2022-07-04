74-річна Мей Маск показала тіло в бікіні без ретуші

Мама одного з найбагатших людей світу виглядає нарочуд підтягнутою.
74-річна канадська модель південноафриканського походження, дієтолог, письменниця Мей Маск дала всім жінкам світу урок про любов до себе і свого тіла.
Маск, незважаючи на свій елегантний вік, може дозволити собі хизуватися на пляжі у відкритих купальниках без краплі збентеження. На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала знімок, на якому позує в цілісному купальному костюмі на тонких бретельках з етнічним орнаментом. Купальник виконаний в яскравих кольорах. Образ Мей доповнила масивними прикрасами - великими сережками і браслетом з бус.
"Сьогодні, безумовно, пляжна погода",- підписала фото модель. Кадр був раніше зроблений для одного з модних спортивних журналів, чию обкладинку вона прикрасила.
Варто відзначити, що Маск своїм прикладом продемонструвала важливість прийняття власного тіла, в тому числі вікових змін, які з ним відбуваються.
На фотографії, на якій вона позує у відкритому купальнику, модель постала а-ля натюрель, без додаткової ретуші: Маск не побоялася показати напрочуд підтягнуте тіло, яке, втім, все ж почало втрачати пружність.
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Також тілом в купальнику вирішила похвалитися 68-річна Любов Успенська - пляжний одяг вона створювала самостійно.
Раніше в мережі з'явилася запаморочлива обкладинка нового альбому співачки Бейонсе, на якому 40-річна мати трьох дітей зображена, сидячи верхи на небесному голографічному коні практично оголеною.
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