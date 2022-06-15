48-річна Вікторія Бекхем в костюмі шпигунки захопила фанатів точеним формами

Вікторія Бекхем в цілісному боді похвалилася бездоганним тілом / instagram.com/victoriabeckham

48-річна британська співачка, модель і дизайнерка Вікторія Бекхем на своїй сторінці в Instagram показала фотографію, яка є в "арсеналі " практичний кожної дівчини. Звичайно ж, далеко не кожна виглядає так само карколомно, як "шикарна перчинка".

Артистка зробила селфі в туалетній кімнаті, скориставшись дзеркалом в повний зріст в одному з лондонських кафе. Заклад вона відвідала в дуже цікавому вбранні, яке шанувальники в коментарях моментально охрестили костюмом шпигунки.

Бекхем для виходу в світ вибрала цілісне боді чорного кольору власного дизайну, штанини якого закінчуються штрипками. Доповнила лаконічний образ "перчинка" чорними туфлями-човниками на тонкій шпильці.

Фанати обсипали фігуру 48-річної мами чотирьох дітей компліментами, а також відзначили, що її наряд нагадує костюми шпигунок з кінофільмів - достаньо облягаючий, щоб підкреслити близькі до досконалості форми, і дуже зручний, щоб не сковувати рухи.

Вікторія Бекхем в цілісному боді похвалилася бездоганним тілом / instagram.com/victoriabeckham

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Раніше чоловік Вікторії, англійський футболіст Девід Бекхем зізнався, що його дратує у його бездоганній на перший погляд дружині після 23 років спільного життя.

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