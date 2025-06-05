"Я себе ненавиджу": Нікіта Добринін зробив відверте зізнання

Микита Добринін поділився особистим постом у своєму Instagram.

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Микита Добринін / колаж: Главред, фото: instagram.com/nikitadobrynin

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Про що повідомив Микита Добринін

До чого він написав такий пост

Український шоумен Микита Добринін зробив несподіване і досить відверте зізнання.

На своїй сторінці в Instagram, Микита написав, що іноді він стає ворогом самому собі. "То стримуюся, то виливаю злобу, то знову стримуюся, потім ще більше виливаю. На друзів. На себе. Ще себе за це ненавиджу. "Нафіга я це сказав?", "Чому я так роблю?" - пише Добринін.

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Микита Добринін написав сумний пост / Фото Instagram/nikitadobrynin

За словами ведучого, можна було б сказати собі "зберися, давай в роботу, все минеться". Але це не працює. "Коли тобі реально погано, ці фрази звучать як гул вентиляції. Постійний, монотонний. Але був момент сьогодні. Один маленький. Хтось просто привітався з посмішкою. Просто чай подав. І я зловив себе на тому, що це як світло. Невелике. Маленьке. Але світло", - додає він.

Добринін каже, що він раптом відчув, що не хоче цю людину обпалити своєю злістю. "Я хочу бути теплим. І це рятує. Ось у чому, здається, суть. Коли тебе тримає не фраза "все буде добре", а твоя реакція на чиєсь тепло. Якщо я можу залишитися теплим, значить, я ще живий. Значить, я не здався", - філософствує він.

Микита Добринін написав сумний пост / Фото Instagram/nikitadobrynin

"Я не пишу цей пост як мотивацію. Я його пишу, тому що сам його потребую. Може, ти теж зараз так себе почуваєш. І це не мине прямо сьогодні. Але десь поруч хто-небудь може просто подати тобі чай. Посміхнутися. І це буде промінь. А потім ти сам кому-небудь подаси чай. І це вже війна не проти себе, а за когось. І за себе з іншого боку. Тримайся. Не збирай себе. Просто дихай. І не соромся відчувати. Поки ми можемо помітити щось хороше, значить, усе не даремно", - додав він.

Нікіта Добринін написав сумний пост / Фото Instagram/nikitadobrynin

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Хто такий Микита Добринін? Микита Добринін (справжнє ім'я - Влад Вакулович) - український теле- і радіоведучий (хіт-парад "Золотий Грамофон" на М1, "Майдан's", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" та ін.), журналіст. Був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (9 сезон).

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