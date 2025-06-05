Путін готує помсту: полковник СБУ попередив про можливий нічний удар Росії

Костенко закликав українців не ігнорувати тривоги, адже загроза удару з боку РФ є реальною та може виявитись масштабною.

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Костенко пояснив, чому загроза реальна вже зараз / Колаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Коротко:

Росія готує удар по Україні, точна дата і місце невідомі

Росія може атакувати центри прийняття рішень, урядовий квартал, енергетичну та цивільну інфраструктуру

Російська Федерація може завдати удару по території України, проте точні дата й місце наразі залишаються невідомими. Про це повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, пише "Еспресо".

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"Противник постійно завдавав по нас удари, і ми розуміємо, що він хоче віднайти якусь відповідь, яку б можна було продати у себе в Росії як рівну помсту. Думаю, у РФ зараз розробляють план. Є різні повідомлення та й розвідка інформує, що росіяни готують удар, але невідомо, коли це буде. Є інформація, що це буде сьогодні вночі", – сказав Костенко.

Він наголосив на важливості негайного реагування на сигнали повітряної тривоги, адже загроза цілком реальна.

Костенко також звернув увагу на можливу комунікацію між президентом РФ Володимиром Путіним та колишнім президентом США Дональдом Трампом, яка, за його словами, викликає занепокоєння.

"Те, що у мене викликало занепокоєння, – комунікація Трампа з Путіним, коли Путін у розмові з Трампом сказав, що має дати відповідь. На мій погляд, Трамп схвалив рішення Путіна, адже він йому не сказав, що Путін буде покараний за удар, який збирається завдати, або що дасть Україні якусь специфічну зброю. Тобто Трамп нічого не відповів Путіну, тому це, на мій погляд, – схвалення удару, який має завдати по нас Москва."

За словами Костенка, Росія майже напевно завдасть удару, однак наразі не зрозуміло, в який спосіб і по яких об'єктах.

"Чи завдасть РФ відповідь? Я навіть не сумніваюся – 101%. Питання – як вони це зроблять. Щодо удару 'шахедами' та дронами, то це, з однієї сторони, могли б продати в себе як відповідь, але вони це ще хочуть показати світовій спільноті. Можливо, це буде удар по центрах прийняття рішень, можливо, по урядовому кварталу. Точно не знаю, але знаю, що вони готують удар".

Костенко також зазначив, що Росія може використати комбінований сценарій атаки із застосуванням ракет "Іскандер", дронів-камікадзе та бомбардувальників. Ймовірні цілі – як енергетична, так і цивільна інфраструктура.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син.

Під час дронової атаки рятувальники разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

У Харкові на двох локаціях ворог вдарив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовано, серед них - 4 дітей.

У ніч на 4 червня в Харкові також прогриміла серія вибухів. Для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 "Шахедів" і дві ракети, тип яких встановлюється.

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. Унаслідок атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

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Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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