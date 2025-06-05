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"Припиніть скиглити": Україна жорстко відповіла Путіну на скарги через "Павутину"

Руслана Заклінська
5 червня 2025, 17:24
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Уражені літаки готувалися до ракетних атак по Україні, тому їх знищення — необхідний захід, наголосили в МЗС України.
'Припиніть скиглити': Україна жорстко відповіла Путіну на скарги через 'Павутину'
МЗС України порадило Путіну припинити "скиглити" через удари по його літаках / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, скріншот з відео СБУ

Головне:

  • Путіну треба припинити скиглити через удари по літаках
  • Уражені літаки були підготовлені до нових атак по Україні
  • Удари ЗСУ по аеродромах РФ — законні й спрямовані на захист населення

Лідер Росії Володимир Путін поскаржився на українські удари по російських військових аеродромах в межах спецоперації "Павутина". У відповідь Київ нагадав, що Росія є країною-агресором, а дії ЗСУ мають виключно оборонний характер. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"У відповідь на скарги російського диктатора, наголошуємо, що в Росії знову плутають причину і наслідки, чорне і біле", - йдеться у повідомленні.

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МЗС наголосило, що саме Росія розв’язала війну проти України і залишається агресором, тоді як Україна реалізує своє законне право на самооборону відповідно до Статуту ООН. Генеральна асамблея ООН офіційно визнала дії РФ актом агресії, що надає Україні право захищати свою територію та населення, зокрема шляхом завдання ударів по законних військових цілях на території держави-агресора.

"Це означає, що удари по законних військових цілях в РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору", - зазначили в МЗС.

Міністерство окремо наголосило, що вражені російські літаки були підготовлені до чергових ракетних атак по українських містах. Тому знищення цих цілей є не лише правомірним, а й необхідним заходом для захисту цивільного населення від терору з боку РФ.

"Не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями. Росія - агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна - країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії та терору, а українські - актами самозахисту", - підкреслили у МЗС.

У заяві МЗС також згадується, що Україна ще три місяці тому погодилася на припинення вогню, однак Росія цей крок проігнорувала. Замість того Москва тягне час, висуває неприйнятні вимоги та продовжує бойові дії.

"Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру. Україна до цього готова. Лише Росія тягне час і шукає приводів продовжувати війну", - додали у відомстві.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Спецоперація "Павутина" і погрози РФ - новини за темою

Нагадаємо, у межах масштабної спецоперації "Павутина", організованої Службою безпеки України, знищено 41 російський військовий літак. Серед знищених — стратегічні бомбардувальники, які РФ використовувала для ракетних ударів по Україні. Операція стала однією з найуспішніших під час повномасштабної війни.

Незабаром президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Російський диктатор заявив, що Москва буде змушена відповісти Україні на недавні атаки на аеродроми. Дмитро Пєсков заявив, що РФ відповість у потрібний час.

Як повідомляв Главред, Трамп у приватних розмовах висловив захоплення українською спецоперацією "Павутина", назвавши удари по аеродромах РФ "сильними" і "крутими". Втім, Трамп також занепокоєний можливим загостренням конфлікту — він вважає, що операція ускладнить досягнення перемир’я та може спровокувати жорстку реакцію Путіна.

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Що таке МЗС України?

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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