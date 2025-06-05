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Інфляція зросла до максимуму через заморозки: в НБУ сказали, як зміняться ціни влітку

Альона Вороніна
5 червня 2025, 16:09
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Через заморозки інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму, розповіли в Нацбанку.
Інфляція зросла до максимуму через заморозки: в НБУ сказали, як зміняться ціни влітку
Інфляція зросла до максимуму через заморозки/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму через заморозки
  • Це суттєво вплинуло на ціни на певні продукти, зокрема, перші партії овочів і фруктів
  • НБУ прогнозує, що надалі інфляція поступово сповільнюватиметься

Інфляція в Україні у травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму. Проте надалі очікується уповільнення зростання цін.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу. Він зазначив, що у квітні інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Згідно з оцінками НБУ, у травні спостерігалося подальше зростання річної інфляції, і ці показники навіть перевищили прогнозну траєкторію регулятора.

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Пишний також зазначив, що на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.

"Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці", – сказав він.

Національний банк України прогнозує, що надалі інфляція поступово буде сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг. Цьому будуть сприяти надходження нових урожаїв, краще, ніж минулого року, ситуація в енергетиці, а також зменшення світових цін на нафту.

"Водночас траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції", – додав голова НБУ.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу припустив, що врожай зернових й інших культур цьогоріч може бути нижчим, ніж Нацбанк прогнозував у квітні цього року. Водночас поки що очікуються несуттєві зміни.

"Навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і погодні умови повторяться, як у минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки вагомим фактором буде імпорт", – сказав він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що урожай близький до нуля – ціна на популярний фрукт стане "захмарною". Урожай цього фрукта через заморозки буде в рази меншим, ніж минулого року. У деяких областях урожай близький до нуля. Це сильно вдарить по ціні.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть подорожчати два базові білкові продукти – експерт назвав причину. Раніше досить доступні білкові продукти можуть стати розкішшю для українців.

Також раніше повідомлялося, що ціни впали вже на 38% – в Україні різко дешевшає популярний продукт. Є декілька причин зниження цін на цей овоч.

Нагадаємо, Главред розповів, скільки коштує полуниця в Україні – де купити найдешевше і значно зекономити. Якщо витратити трохи часу на порівняння, можна суттєво зекономити – інколи до 150 гривень.

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Хто такий Андрій Пишний?

Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

Що відомо про Сергія Ніколайчука

Ніколайчук Сергій Анатолійович - заступник голови НБУ.

З 2004 до 2019 року Сергій Ніколайчук працював у Національному банку України, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 до квітня 2020 року він обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки, а також викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки, а у 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему "Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні" та отримав ступінь кандидата економічних наук, йдеться на сайті НБУ.

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