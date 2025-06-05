Інфляція зросла до максимуму через заморозки: в НБУ сказали, як зміняться ціни влітку

Коротко:
- Інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму через заморозки
- Це суттєво вплинуло на ціни на певні продукти, зокрема, перші партії овочів і фруктів
- НБУ прогнозує, що надалі інфляція поступово сповільнюватиметься
Інфляція в Україні у травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму. Проте надалі очікується уповільнення зростання цін.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу. Він зазначив, що у квітні інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Згідно з оцінками НБУ, у травні спостерігалося подальше зростання річної інфляції, і ці показники навіть перевищили прогнозну траєкторію регулятора.
Пишний також зазначив, що на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.
"Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці", – сказав він.
Національний банк України прогнозує, що надалі інфляція поступово буде сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг. Цьому будуть сприяти надходження нових урожаїв, краще, ніж минулого року, ситуація в енергетиці, а також зменшення світових цін на нафту.
"Водночас траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції", – додав голова НБУ.
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу припустив, що врожай зернових й інших культур цьогоріч може бути нижчим, ніж Нацбанк прогнозував у квітні цього року. Водночас поки що очікуються несуттєві зміни.
"Навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і погодні умови повторяться, як у минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки вагомим фактором буде імпорт", – сказав він.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що урожай близький до нуля – ціна на популярний фрукт стане "захмарною". Урожай цього фрукта через заморозки буде в рази меншим, ніж минулого року. У деяких областях урожай близький до нуля. Це сильно вдарить по ціні.
Як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть подорожчати два базові білкові продукти – експерт назвав причину. Раніше досить доступні білкові продукти можуть стати розкішшю для українців.
Також раніше повідомлялося, що ціни впали вже на 38% – в Україні різко дешевшає популярний продукт. Є декілька причин зниження цін на цей овоч.
Нагадаємо, Главред розповів, скільки коштує полуниця в Україні – де купити найдешевше і значно зекономити. Якщо витратити трохи часу на порівняння, можна суттєво зекономити – інколи до 150 гривень.
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Хто такий Андрій Пишний?
Андрій Пишний — український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.
Що відомо про Сергія Ніколайчука
Ніколайчук Сергій Анатолійович - заступник голови НБУ.
З 2004 до 2019 року Сергій Ніколайчук працював у Національному банку України, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.
З вересня 2019 до квітня 2020 року він обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.
Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки, а також викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки, а у 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему "Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні" та отримав ступінь кандидата економічних наук, йдеться на сайті НБУ.
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