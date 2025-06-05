81-річний Роберт Де Ніро розкрив секрет виховання дворічної доньки

У батьківстві Де Ніро, схоже, досяг успіху навіть більшого, ніж в акторстві.

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Роберт Де Ніро діти - актор розповів про дворічну доньку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Роберт Де Ніро батько сімох дітей

Наймолодшій із них лише два роки

81-річна зірка бере активну участь у вихованні малечі

У житті американського актора, режисера і продюсера Роберта Де Ніро було чотири шлюби: два юридичні і два фактичні. У цих стосунках у нього з'явилося семеро дітей (один прийомний і шестеро біологічних).

Наймолодша дитина актора з'явилася на світ 2023 року. Радість пізнього батьківства Де Ніро подарувала його партнерка - тренерка з бойових мистецтв Тіффані Чен. У пари з'явилася дівчинка, яку назвали Джіа Вірджинія.

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У вихованні дворічної дівчинки, як і у випадку з іншими його дітьми, голлівудська зірка бере активну участь. Похилий вік не заважає Де Ніро насолоджуватися процесом, деталі якого розкрило видання The Independent.

В інтерв'ю для Entertainment Tonight Роберт Де Ніро розкрив свій секрет виховання, і що думає про свій наймолодший скарб. "Головне - підтримувати своїх дітей. Поки вони не завдають собі шкоди, не роблять нічого руйнівного тощо, ви повинні їх підтримувати - і крапка. Навіть якщо ви не згодні з ними або думаєте, що вони... Словом, ви маєте їх підтримувати. І вони мають знати, що ви їх підтримуєте. Завжди. Джіа просто чиста радість. Зараз їй два роки, і в міру того, як вони стають старшими й старшими... розумієте? Але це завжди чудово. Чиста радість, що я можу сказати?" - поділився актор.

Роберт Де Ніро з донечкою Джіа / instagram.com/robertdenirodaily

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Хто такий Роберт Де Ніро? Роберт Де Ніро - американський актор, продюсер і режисер. Найбільш відомий своєю роботою в кримінальних фільмах, трилерах і співпрацею з режисером Мартіном Скорсезе. Лауреат премій "Золотий глобус" (1981, 2011) і "Оскар" (1975, 1981), повідомляє Вікіпедія. Відомі фільми за участю Де Ніро: "Хрещений батько 2", "Таксист", "Одного разу в Америці", "Славні хлопці".

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