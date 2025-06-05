'Ілон збожеволів': між Трампом і Маском розгорілася гостра публічна сварка

Маск заявив, що без нього Трамп програв би вибори і назвав законопроєкт про продовження податкових пільг "огидною мерзотою".

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Трамп і Маск обмінялися звинуваченнями / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

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Трамп розчарований у Маску

Трамп розкритикував Маска через невдоволення новим законопроєктом про податки і витрати

Маск заявив, що законопроєкт йому взагалі не показували і без нього Трамп програв би вибори

Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував свого друга і радника — мільярдера Ілона Маска. Лідер США заявив, що раніше підтримував Маска, але тепер відчуває глибоке розчарування. Про це пише The Guardian.

Трамп розкритикував Маска після того, як той висловив незадоволення щодо законопроекту про податки і державні витрати, який нещодавно ухвалили у Конгресі. За словами президента, Ілон Маск був добре ознайомлений із цим законопроектом і не мав жодних заперечень, доки не дізнався про скорочення податкових пільг для електромобілів — саме це викликало у нього незадоволення.

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"Ілон знав внутрішню суть цього законопроекту краще, ніж майже будь-хто з присутніх тут... Він знав про нього все. У нього не було з ним жодних проблем. Раптом у нього з'явилася проблема, і вона виникла тільки тоді, коли він дізнався, що нам доведеться скоротити мандат на електромобілі, бо це мільярди і мільярди доларів", - заявив Трамп.

Водночас Трамп додав, що розуміє таку позицію, але знову підкреслив, що Маск повністю знав усі деталі законопроекту. Президент нагадав, що раніше Маск позитивно висловлювався про нього і не робив особистих образ, але тепер Трамп очікує нових критичних заяв, через що він дуже розчарований у мільярдері.

"І якщо ви бачили його заяви про мене, які, я впевнений, ви можете дуже легко знайти, це ще свіжий запис, він говорив про мене найпрекрасніші речі і не говорив про мене нічого поганого особисто, але я впевнений, що це буде наступним кроком, і я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допомагав Ілону", - додав американський лідер.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

Відповідь Маска

У відповідь Ілон Маск заявив, що йому взагалі не показували цей законопроект. За його словами, законопроєкт "ухвалили посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не зміг його навіть прочитати".

"Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у Сенаті... Така невдячність", - написав Маск у X.

Звинувачення Маска / Фото: скріншот

Розкол між Дональдом Трампом та Ілоном Маском загострився після того, як Маск публічно розкритикував законопроєкт Трампа про податки та витрати. Підприємець назвав його "огидною мерзотою", різко виступивши проти збільшення дефіциту бюджету США. У соцмережі X Маск продовжив публічні нападки, іронічно назвавши законопроєкт Трампа "Big Ugly Bill" ("великий огидний законопроєкт").

На фоні публічного конфлікту між мільярдером і президентом акції Tesla почали падати.

Акції Tesla падають / Фото: скріншот

Колишній голова Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск запустив опитування на своїй сторінці у соцмережі X (раніше Twitter), у якому запропонував створити нову політичну партію в США. За словами мільярдера, така партія мала б представляти "справжні інтереси 80% американців".

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Ці заяви викликали жорстку реакцію з боку президента США Дональда Трампа. Американський лідер заявив, що Маск "просто збожеволів".

"Ілон "виснажував", я попросив його піти, я скасував його Мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, яких ніхто інший не хотів (він знав місяцями, що я збираюся це зробити!), і він просто збожеволів!", - написав Трамп у свої соцмережі Truth Social.

Крім того, Трамп запропонував припинити державні субсидії та контракти для Маска, щоб заощадити "мільярди та мільярди доларів" для бюджету США. У відповідь Ілон Маск коротко прокоментував слова Трампа: "Така очевидна брехня. Так сумно".

Після цього Ілон Маск публічно звинуватив президента США у причетності до справи Джеффрі Епштейна. Підприємець заявив, що Трамп фігурує у так званих "файлах Епштейна".

"Час скинути справді велику бомбу: Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили. Гарного дня, Дональд Трамп! Позначте цей пост на майбутнє. Правда вийде назовні", - заявив Макс.

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Нагадаємо, Ілон Маск став ключовою фігурою в оточенні Дональда Трампа після виборів, що викликало незадоволення у давніх соратників президента. Маск, за словами джерел, поводився як "співпрезидент", активно брав участь у дзвінках та зустрічах, іноді ігноруючи інтереси Трампа.

Також у березні Ілон Маск мав узяти участь у закритому брифінгу Пентагону щодо Китаю, однак захід було скасовано за вказівкою президента США Дональда Трампа. За даними Axios, Трамп був обурений запрошенням Маска через його тісні бізнес-зв’язки з Китаєм і заявив: "Якого біса Ілон там робить? Переконайтеся, що він туди не поїде".

Як повідомляв Главред, Ілон Маск зник із публічного простору, хоча ще нещодавно активно фігурував у медіа, соцмережах і політичних колах. За даними Politico, про нього перестали згадувати і Дональд Трамп, і Білий дім. Це може бути пов’язано з тим, що рейтинг Маска нижчий за рейтинг Трампа, і його згадування шкодить Республіканській партії. Дехто з республіканців прямо заявив: "Із ним покінчено, люди його ненавидять".

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