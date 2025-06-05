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Трамп провів переговори із Сі Цзіньпіном - перші подробиці

Юрій Берендій
5 червня 2025, 17:33оновлено 5 червня, 18:18
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На тлі загострення торговельної війни між США і Китаєм президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном.
Трамп провів переговори із Сі Цзіньпіном - перші подробиці
Трамп провів переговори із Сі Цзиньпіном / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп провів телефонну розмову із очільником КНР
  • Деталей розмови наразі немає

5 червня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. Як повідомляє китайське державне агентство Xinhua, ініціатором діалогу виступив глава Білого дому.

відео дня

Про результати переговорів повідомив президент США Дональд Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Я щойно завершив дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої ми обговорили деякі тонкощі нещодавно укладеної та узгодженої торговельної угоди.

Трамп зазначив, що телефонна розмова з китайським лідером тривала близько півтори години та завершилася з позитивними підсумками для обох сторін. Було досягнуто розуміння щодо питань, пов’язаних із продукцією з рідкоземельних елементів. Найближчим часом сторони проведуть переговори — місце ще узгоджується. Американську делегацію очолять міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник США Джеймісон Грір. Також лідери обмінялися запрошеннями відвідати свої країни.

"Як президенти двох великих держав, ми обоє з нетерпінням чекаємо на цю зустріч. Розмова була майже повністю присвячена торгівлі. Нічого не обговорювалося щодо Росії/України або Ірану. Ми повідомимо ЗМІ про графік та місце проведення майбутньої зустрічі. Дякуємо за увагу до цього питання!", - резюмував президент США.

Напередодні телеканал CNN повідомляв, що Трампу не вдавалося зв’язатися з Сі Цзіньпіном протягом кількох тижнів. Водночас упродовж останніх місяців американський президент неодноразово заявляв, що саме його особисті контакти з лідером Китаю можуть сприяти врегулюванню масштабного торговельного конфлікту між країнами.

"Розбіжність у тому, як кожна зі сторін говорила — або не говорила — про дзвінок заздалегідь, лише підкреслила розширення прірви між двома найбільшими економіками світу. Кожна зі сторін, здається, переконана, що дзвінок може не відбутися в будь-який момент. І це не тільки суперечки щодо мит, критично важливих мінералів, деталей для реактивних двигунів або комп'ютерних чіпів, які спричинили розрив. Це також питання кардинально різних стилів двох лідерів", - йдеться у матеріалі.

Журналісти звертають увагу на те, що хоча Дональд Трамп прагне вести переговори з Сі Цзіньпіном у своєму стилі — напряму та у формі особистих домовленостей, такий підхід суттєво відрізняється від звичної для Китаю стратегії ведення міжнародного діалогу.

Через побоювання щодо непередбачуваності Трампа та його схильності ставити іноземних лідерів у незручне становище, китайська сторона свідомо зволікала з відповіддю на його запити щодо телефонної розмови.

За даними джерел, у Пекіні насторожено відреагували на публічні "засідки", які Трамп раніше влаштовував у Білому домі під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та главою ПАР Сірілом Рамафосою, і прагнули уникнути подібних ситуацій навіть у закритому форматі.

Торговельні війни Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, торгова війна між США та Китаєм загострюється, підвищуючи ризик переростання в збройне протистояння. Пекін більше не розглядає можливість нормалізації відносин із Вашингтоном. За даними The Washington Post, обидві держави наближаються до економічної кризи та не мають наміру йти на поступки одна одній.

Ситуацію прокоментував президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, зазначивши, що ініціатива щодо нового витка торговельної напруги, ймовірно, належить чинному президенту США Дональду Трампу.

Попри конфлікт із Китаєм, Трамп уникає різких дій щодо російського лідера Володимира Путіна. На думку екс-дипломата Бориса Бондарєва, це може свідчити про прагнення американського президента схилити Кремль на бік Вашингтона для протидії Китаю.

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Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)?

Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні.

Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою.

Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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КНР Дональд Трамп Торгова війна США та Китаю торговельна війна США
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