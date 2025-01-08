Колишня дівчина Брукліна Бекхема після камінг-ауту заручилася з коханою-моделлю

Короткий зміст:
- Кілька місяців тому зірка зізналася, що вона - лесбіянка
- Морец, підбиваючи підсумки 2024 року, повідомила про заручини з коханою
- Раніше акторка зустрічалася зі спадкоємцем Бекхемів
Американська акторка Хлоя Грейс Морец у листопаді 2024 року здійснила камінг-аут, як лесбіянка. Це була її перша публічна заява про особисте життя з 2018 року, коли вона розійшлася з Брукліном Бекхемом, старшим сином Вікторії та Девіда Бекхемів, після чотирирічного роману.
Вважається, що того ж року Морец і зустріла американську модель Кейт Гаррісон, яка круто змінила життя акторки відтоді, як стала її партнеркою.
У перші дні 2025 року, після семи років разом, Хлоя і Кейт повідомили про заручини. Це сталося тихо і без фанфар: акторка просто підбивала підсумки минулого року у своєму блозі в Insrtagram, і серед її численних знімків з подорожей і зустрічей з близькими людьми опинилося вельми "промовисте" фото.
У кадрі Морец і Гаррісон на кам'янистому пляжі тримаються за руки, на безіменних пальцях яких красуються однакові обручки. Тепер зірка та її наречена приймають привітання з заручинами.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що завершився шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, який тривав цілих 8 років. Пара була у стосунках 10 років, 2 роки з яких - в офіційному шлюбі.
Також Дженніфер Лопес, яка навесні 2024 року офіційно розійшлася з Беном Аффлеком, запідозрили в романі з голлівудською зіркою, яка значно старша за неї.
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Хто така Хлоя Грейс Морец?
Хлоя Грейс Морец - американська акторка і модель. Лауреатка двох премій "Сатурн" (2011, 2014). Найвідоміші фільми: "Пипець", "Впусти мене", "Провінціалка", "Похмурі тіні", "Керрі" тощо.
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