Помер народний артист України Віталій Білоножко

9 січня стало відомо про смерть народного артиста України Віталія Білоножка

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Помер Віталій Білоножко / Колаж Главред, фото Facebook

У вівторок, 9 січня, помер популярний український співак, композитор, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко.

Йому був 71 рік.

Інформація про смерть артиста з'явилася на сторінці Буринської міської ради в Facebook.

Поки про причини смерті композитора нічого не відомо.

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Першими піснями, записаними співаком на радіо, стали твори Максима Дунаєвського "Все пройде" і "Міські квіти". Згодом Білоножко знайшов собі постійних авторів - Олександра Злотника ("Повертайся сюди", "Там де двоє зустрічаються", "Затанцюю тебе", "Хто ти такий?", "Тайфун на ім'я Катя", "Стара дача", "Чарівниця", "Шануймо любов") та Олександра Осадчого ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Боже, дай Україні волю").

На відео - дует Білоножко на фестивалі "Мелодія двох сердець":

У 1999 році, разом з дружиною Народною артисткою України Світланою Білоножко став засновником регулярного Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

Нагадаємо, 8 жовтня 2023 року Народна артистка України Ніна Матвієнко пішла з життя. Пізніше дочка Ніни Матвієнко розкрила останнє бажання співачки перед смертю.

Пізніше стало відомо, що український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від окупанта.

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