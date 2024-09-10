Помер "Дарт Вейдер" і "Муфаса" - актор Джеймс Ерл Джонс

Американський актор кіно і дубляжу, відомий своїм глибоким голосом, Джеймс Ерл Джонс помер 9 вересня у віці 93 років. Про це виданню People повідомив агент артиста.
Смерть настала в будинку Джонса в місті Поулінг, Нью-Йорк, в оточенні сім'ї. У актора залишився син - Флінн Ерл Джонс.
Причина смерті Джеймса Ерла Джонса не розголошується. Відомо, що останні роки життя він страждав від цукрового діабету.
У дитинстві через психологічні потрясіння майбутній актор сильно заїкався, проте навіть у такому стані виявляв артистизм і творчий талант. Шкільний учитель Дональд Круч, який зумів розгледіти перспективного учня, змушував Джеймса Ерла Джонса щодня виступати перед класом і відточувати свою майстерність.
За своє життя Джеймс Ерл Джонс зіграв понад 190 різноманітних ролей, заробив дві премії "Тоні", "Золотий глобус", дві "Еммі" та "Оскар" за заслуги в кінематографі. Актор набув статусу культового після того, як на екрани вийшли "Зоряні війни" (озвучував Дарта Вейдера) і "Король Лев" (Муфаса).
Хто такий Джеймс Ерл Джонс?
Джеймс Ерл Джонс - американський актор. Найбільш відомий за голосом Дарта Вейдера в серії фільмів "Зоряні війни". Лауреат почесної премії "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі (2011), повідомляє Вікіпедія.
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