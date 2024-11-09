На 46-му році життя раптово помер український боксер В'ячеслав Узелков

Що відомо:
- Помер відомий український боксер В'ячеслав Узелков
- Спортсмену було 45 років
- Узелков мав серйозні проблеми зі здоров'ям і впродовж року переніс кілька важких операцій
Помер відомий український боксер та фітнес-тренер В’ячеслав Узелков. Йому було 45 років. Про це повідомила Українська федерація боксу.
"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління", - йдеться у повідомленні.відео дня
Причини та обставини смерті В'ячеслава Узелкова наразі залишаються невідомими. Однак з початку року він неодноразово скаржився у соцмережах на проблеми зі здоров'ям, пов’язані з його спортивною кар’єрою.
У березні лікарі діагностували в нього тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Вже у квітні боксер переніс складну операцію на серці. Тоді він поділився у своєму Instagram, що отримав "нове серце". Пізніше Узелков переніс ще дві операції.
"Одна операція була у Вінниці, друга в Шалімова, де мені не врятували жодної судини, і три операції підряд в інституті серця. Тобто за майже 3 місяці 5 операцій і тиждень під наркозом", - розповів боксер.
Що відомо про В'ячеслава Узелкова
В'ячеслав Узелков — відомий український боксер, народився у Вінниці. Він з юних років займався боксом, а згодом вийшов на професійний рівень. Його дебют на ринзі відбувся у 2004 році, і за наступні 10 років він виборов титули чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі.
За свою професійну кар'єру Узелков провів 34 бої, з яких здобув 30 перемог, 19 з них — нокаутом, також зазнав 4 поразок. Свій останній бій він провів у квітні 2014 року, поступившись Геарду Аєтовичу.
Після завершення кар'єри В'ячеслав зайнявся тренерською діяльністю і брав участь у телевізійних проектах. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.
Проблеми зі здоров'ям боксера - що відомо
Нагадаємо, у березні В'ячеслав Узелков переніс операцію на серці і публікував кадри з лікарняного ліжка.
У червні український боксер і фітнес-тренер знову опинився в лікарні. В соцмережах Узелков розповів, що йому потрібно було лягти в лікарню.
З лютого 2024 року український боксер і тренер В'ячеслав Узєлков переніс три серйозні операції, які стали наслідком тривалого навантаження в спорті. Найважча з них – операція на серці – пройшла в квітні. Після чотирьох місяців реабілітації Узєлков поступово повернувся до тренувань. В Instagram він поділився відео зі спортзалу, де робив жим лежачи та продемонструва кілька хуків.
Як повідомляв Главред, у жовтні боксер офіційно повідомив про інвалідність другої групи. За його словами, з МСМК (Майстра спорту України міжнародного класу) він перетворився на інваліда другої групи.
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