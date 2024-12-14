"Справжній лицар": на фронті загинув відомий український актор

Яків Ткаченко з перших днів повномасштабної війни встав на захист України.

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Яків Ткаченко загинув після повернення на фронт / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alla.samoylenko.16

Коротко:

На війні загинув Яків Ткаченко

Про смерть актора повідомив режисер Олесь Санін

Український актор театру і кіно Яків Ткаченко загинув, захищаючи Україну у складі 3-ї штурмової бригади.

Про це повідомив український режисер Олесь Санін у Facebook. За його словами Ткаченко був одним із найталановитіших українських акторів, справжнім лицарем і другом.

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"Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!", - написав він.

Загибель актора також прокоментував його колега Євген Черников. Він згадує Якова, як неординарну та яскраву особистість.

"Знав Якова з 2016 року, бачив його становлення як щирого патріота нашої країни! З перших днів він захищав нас у складі ТРО а згодом доєднався до 3-ї штурмової. Яків створив багато яскравих образів в нашому кіно і назавжди залишиться в наших серцях і пам'яті. Бути воїном - жити вічно", - додав він.

Зауважимо, що Яків Ткаченко був відомим ролями у фільмах "Червоний", "Довбуш", "Припутні", "Ціна правди" та "Безславні кріпаки". Попри успішну кар'єру актор ще у перші дні повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії вступив до лав тероборони Дніпра.

Згодом Ткаченко брав участь у боях за Донеччину, внаслідок чого отримав поранення, але повертався на фронт. Після демобілізації він вирішив повернутися на фронт вже у складі 3-ї штурмової бригади.

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Нагадаємо, Главред писав, що напередодні загинув відомий український актор Петро Великий, який пішов захищати рідну країну під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше також на фронті загинув відомий український актор, діяч Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І.Кочерги Андрій Доманський. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії артист покинув театр та пішов добровольцем захищати Україну. Мав позивний "Артист".

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Хто такий Яків Ткаченко? Яків Ткаченко - український актор театру та кіно. 2018 року був номінований на українську національну кінопремію "Золота дзиґа" як найкращий актор другого плану за роль Славіка у фільмі "Припутні" Аркадія Непиталюка, пише Вікіпедія. 1 березня 2022 року, з початком Російського вторгнення в Україну вступив до лав Територіальної оборони міста Дніпра. В складі ЗСУ воював під Вугледаром. Отримав звання молодшого сержанта. Був головним сержантом взводу, та в.о. командира взводу. Отримав контузію та важке поранення, після якого повернувся на фронт. У лютому 2023 року був демобілізований з лав ЗСУ та повернувся до акторської кар'єри. В вересні 2024 року не зміг терпіти свавілля російської навали, та, пройшовши жорсткий відбір, вступив до одного з елітних підрозділів, підписавши контракт зі Збройними Силами України. 14 грудня 2024 року з'явилося повідомлення про загибель Якова Ткаченка на фронті.

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