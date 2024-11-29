Відомий український актор утретє став батьком і показав новонародженого

Артист зізнався, що його донька з'явилася на світ завчасно.

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Сергій Кісіль став татом принцеси / Колаж Главред, фото ТСН

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Який сюрприз піднесла новонароджена

Як відреагували старші діти

Зірка серіалів, відомий український актор Сергій Кісіль втретє став батьком.

Про те, що в цей світ прийшла ще одна дитина, артист поділився на проєкті "ЖВЛ представляет". Він розповів, що у них із дружиною 21 листопада народилася донька, ім'я якої він поки що не розкриває.

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Виявляється, що поповнення - стало приємним сюрпризом для пари. Дружина актора мала народжувати на початку грудня, проте малюк з'явився на світ раніше. Актор уже також показав перше фото новонародженої доньки.

"Ми зовсім не очікували, що народжувати доведеться так рано. Планували на початок грудня, але 21 листопада, коли виїжджали з паркінгу після ракетного обстрілу, у дружини раптово відійшли води - і все почалося. Як на зло, 20-го, 22-го і 23-го у мене були вихідні, а ось 21-го, коли дружина почала народжувати, я працював повну зміну на проєкті. Я просто не знаходив собі місця, бо з першими двома синами був присутній на пологах і допомагав, хоча б своєю присутністю", - розповів актор.

Він також розповів про те, як його старші сини сприйняли появу сестрички. "Старший - він більш такий душевний, зі сльозами на очах, а молодший приніс уже їй іграшок, навіть конструктор збирався нести. Тобто, він одразу в активні дії, щоб гратися", - поділився Кисіль.

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Як раніше писав Главред, юрист і телеведуча Інна Мірошниченко, яка, незважаючи на складнощі, ділиться історією усиновлення у своїй соціальній мережі Instagram, уперше розповіла про те, що трапилося з батьками їхньої другої прийомної доньки Ангеліни.

Раніше також російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, зробив несподіване зізнання. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, виявилося, що боягузливий і малодушний "король" російської естради народився... мертвим. мертвим.

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