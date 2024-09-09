Помер зірка "12 стільців" і "Місця зустрічі змінити не можна"

Українська театральна спільнота втратила яскраву і самобутню особистість.

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Помер Валерій Бассель - пішов у засвіти відомий одеський актор Валерій Бассель / колаж: Главред, фото: pexels.com, kino-teatr.ru

У неділю 8 вересня з життя пішов Валерій Бассель - український актор театру і кіно, театральний режисер і заслужений артист України. Йому було 85 років.

Трагічну новину повідомила прес-служба Одеського академічного обласного театру ляльок на своїй сторінці у Facebook. У цьому театрі Бассель служив із 2012 року.

"З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Валерій Михайлович Бассель, заслужений артист України, актор, режисер, педагог, неповторна творча особистість, гуру нашого театру. Йому було 85 років. Це величезна втрата для театральної Одеси. Співчуття всім близьким та прихильникам таланта Артиста. Прощання з Валерієм Басселем відбудеться у вівторок 10 вересня, біля Одеського академічного театру ляльок (вулиця Пастера, 15)", - повідомляє театр.

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Валерій Бассель з 1972 по 1990 рік служив в Одеському обласному академічному драматичному театрі. У дев'яностих був режисером одеських телерадіокомпаній. Був засновником і керівником театру "Суєта суєт".

На рахунку Басселя незліченна кількість театральних постановок і понад 60 ролей у кіно та серіалах - "Місце зустрічі змінити не можна", "Чарівний голос Джельсоміно", "Зелений фургон", "Життя і пригоди Мішки Япончика", "Дванадцять стільців", "Трест, що луснув" та ін.

Одеський академічний обласний театр ляльок - що відомо? Одеський академічний обласний театр ляльок - обласний театр ляльок для дітей і дорослих у місті Одесі. Театр ляльок був заснований в Одесі 1932 року, і є одним із найстаріших у країні. Заклад розпочав свою роботу при Одеському Театрі юного глядача. Від 8 листопада 2018 року, згідно з наказом Міністерства культури України №968 театру присвоєно статус академічного. Чинний репертуар Одеського обласного театру ляльок включає близько 30 вистав. Репертуар театру складають різноманітні за стилями та жанрами вистави, створені за творами українських та зарубіжних авторів, повідомляє Вікіпедія.

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