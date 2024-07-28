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Помер легендарний український режисер "Повернення Батерфляй" Олег Фіалко

Анна Підгорна
28 липня 2024, 14:43
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Олег Фіалко зробив величезний внесок у розвиток українського кінематографу.
Олег Фіалко помер
Помер Олег Фіалко - подробиці смерті режисера Олега Фіалка / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/oleg.fialko.5

Український кінорежисер і сценарист Олег Фіалко помер після тривалої хвороби. Місяць тому йому виповнилося 78 років.

Про його смерть у Facebook повідомив його друг і колега - колишній голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач. Він розповів, що Фіалко останнім часом жив за кордоном і мав численні проблеми зі здоров'ям, які, зрештою, і погубили режисера.

"Надсумна новина – пішов з життя кінорежисер Олег Фіалко (1946-2024). Місяць тому йому виповнилось 78 літ. Він хворів, довго і важко. Опинився на чужині, де знайшлися добрі люди – і допомогли. Та болячки усе ж взяли гору… Тепер на Олега чекає політ у кращі світи. О, скільки там їх, його друзів – власне чи не вся Довженкова кіностудія, куди він прийшов в кінці 1960-х. Олег неодмінно розкаже і покаже їм все, що тут відбувається, в житті земному… А ми будемо його пам’ятати. Дякую, Олеже, за все. Ще побачимось!" - написав Сергій Тримбач.

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Олег Фіалко був Заслуженим діячем мистецтв України, чий творчий доробок становить понад 13 художніх фільмів і 3 документальних у якості режисера, 5 - як сценарист. Його найбільш відомі кінороботи: "Імітатор", "Бич Божий", "Повернення Батерфляй" тощо.

Що таке "Повернення Батерфляй"?

"Повернення Батерфляй" - біографічний художній фільм режисера Олега Фіалка, знятий творчим об'єднанням "Час" Кіностудії ім. О. Довженка 1982 року. Фільм розповідає про життя і творчий шлях української оперної співачки Соломії Крушельницької, повідомляє Вікіпедія.

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