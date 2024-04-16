Помер популярний український письменник і публіцист

Стало відомо про те, що у віці 56 років помер український письменник і публіцист Дмитро Капранов.
Про це повідомив брат письменника на сторінці Братів Капранових у
Facebook.
"Друзі, у нас біда. Сьогодні вранці раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все інше скасовується, вибачте", - написав він.
Коли і де відбудеться прощання, він пообіцяв повідомити пізніше.
Він також не повідомив, що стало причиною несподіваної смерті українського діяча.
Хто такі брати Капранови
Віталій Капранов і Дмитро Капранов (Брати Капранови) - українські видавці, письменники, публіцисти. За даними Вікіпедії, на початку 1990-х років брати Капранови видавали в Москві українську газету "Тынды-Рынды" і журнал української фантастики "Братья".
У 1998 році Капранови переїхали до Києва, вважаючи, що українці повинні жити на Україні. Не зумівши видати свою книгу, вони вирішили самі стати видавцями. Перший книжковий проект Капранових - каталог книг українською мовою поштою "Книгоноша". У 2000 році вони організували видавництво "Зелений пес". Першою випущеною книгою став роман Леоніда Кононовича "Я, зомбі". Крім літературної, видавничої, торговельної та громадської діяльності брати Капранови займаються публіцистикою, друкуючись у різних українських ЗМІ.
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