Дівчину знайшли у квартирі за дивних обставин.

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У Шукшиної в родині сталося горе / Колаж Главред, фото Стархіт

Ви дізнаєтеся:

Що трапилося у Шукшиної

Хто помер

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про те, що 22 грудня - померла екс-невістка путіністки і завзятої українофобки Марії Шукшиної.

Фрейя Зільбер народила дитину від сина актриси Макара Касаткіна, пише Стархіт.

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Тіло 26-річної дівчини знайшли в Санкт-Петербурзі у квартирі на вулиці Народній. Поруч із трупом виявили шприци і трубку для курильних сумішей. Однак точна причина смерті наразі не встановлена і стане відома після висновку фахівців.

Нагадаємо, про стосунки Фрейї Зільбер і сина Марії Шукшиної стало відомо 2017 року, коли брюнетка прийшла на передачу Андрія Малахова з помітно кругленьким животом. Вона заявила, що з дня на день стане мамою, а батьком дитини є Макар Касаткін.

про проблеми Зільбер із наркотиками було відомо давно: ще 2020 року вона проходила курс лікування в спеціалізованій клініці. Після рехабу Фрейя звернулася до сім'ї 57-річної Марії Василівни і попросила забрати сина Марка на виховання. Шукшини погодилися, а мама влаштувалася на роботу і зрідка відвідувала хлопчика.

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Раніше Главред уже писав про розбірки і війни за спадщину в зірковій сімейці. Так, Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.

Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.

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Хто така Марія Шукшина Марія Шукшина - радянська і російська актриса, телеведуча; заслужена артистка РФ. За даними Вікіпедії, старша дочка акторки Лідії Федосєєвої-Шукшиної та актора, кінорежисера, письменника Василя Шукшина. Шукшина активно підтримує напад терористичної Росії на Україну і закликає до окупації українських територій.

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