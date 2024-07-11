'Наша принцеса': Євген Кот уперше показав новонароджену доньку

Євген Кот уперше став батьком і вже показав перший знімок доньки.

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У Євгена Кота народилася донька / колаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya/

Український відомий хореограф Євген Кот сьогодні, 11 липня, поділився з шанувальниками своїм щастям - вчора він став батьком, його дружина Наталя Татаринцева народила доньку.

На своїй сторінці в Instagram хореограф опублікував сімейне відео, на якому з'явився разом із дружиною та донькою.

відео дня

"Наша принцеса народилася. 10.07.24 о 12:12", - написав Євген.

Шанувальники Кота і зіркові друзі вже буквально засипали новоспечених батьків привітаннями:

"Бооооожееее котики! Вітаю вас!!!! Вітаю нову жінку, яка прийшла до вас!!! Які гарні цифри при народженні!!!";

"Ооооо, яка гарна новина!!! Вітаю вас, КОТИКИ!!! Будьте щасливі разом!!!";

"Щирі вітання! Здоров'я малюку і батькам! Нехай росте щасливою і в мирній Україні!"

Хто такий Євген Кот? Кот Євген - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу Х-фактор і Україна має талант на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проєкту "Україна має талант" 2021.

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