УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Наша принцеса": Євген Кот уперше показав новонароджену доньку

Еліна Чигис
11 липня 2024, 13:34
351
Євген Кот уперше став батьком і вже показав перший знімок доньки.
Євген Кот, Наталія Татаринцева
У Євгена Кота народилася донька / колаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya/

Український відомий хореограф Євген Кот сьогодні, 11 липня, поділився з шанувальниками своїм щастям - вчора він став батьком, його дружина Наталя Татаринцева народила доньку.

На своїй сторінці в Instagram хореограф опублікував сімейне відео, на якому з'явився разом із дружиною та донькою.

'Наша принцеса': Євген Кот уперше показав новонароджену доньку
Рекомендуємо:

відео дня

"Наша принцеса народилася. 10.07.24 о 12:12", - написав Євген.

Шанувальники Кота і зіркові друзі вже буквально засипали новоспечених батьків привітаннями:

"Бооооожееее котики! Вітаю вас!!!! Вітаю нову жінку, яка прийшла до вас!!! Які гарні цифри при народженні!!!";

"Ооооо, яка гарна новина!!! Вітаю вас, КОТИКИ!!! Будьте щасливі разом!!!";

"Щирі вітання! Здоров'я малюку і батькам! Нехай росте щасливою і в мирній Україні!"

Хто такий Євген Кот?

Кот Євген - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу Х-фактор і Україна має талант на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проєкту "Україна має талант" 2021.

Новини шоу-бізнесу в Україні

Зазначимо, Руслан Ханумак заявив, щовиїхав до США абсолютно законно. У мережі почалися бурхливі обговорення, оскільки Ханумак призовного віку і шанувальники не розуміли, як він зміг покинути Україну.

А також українська співачка Христина Соловій розповіла справжню сенсацію, назвавши ім'я найзагадковішої співачки України - Klavdia Petrivna, яка приховує своє обличчя.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євген Кот новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Кілометрові черги у ЦНАПах: що буде, якщо військовозобов'язані не оновлять дані вчасно

Кілометрові черги у ЦНАПах: що буде, якщо військовозобов'язані не оновлять дані вчасно

15:56 Україна
Умєров пояснив "плюси" ударів зброєю США углиб Росії: озвучено умову перемоги

Умєров пояснив "плюси" ударів зброєю США углиб Росії: озвучено умову перемоги

15:50 Україна
Коли в Україні послабиться спека: синоптикиня назвала дату

Коли в Україні послабиться спека: синоптикиня назвала дату

15:05 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Жінка Козловського поцапалася з Фаріон через його службу: Щоб вам так співалося 4883

Жінка Козловського поцапалася з Фаріон через його службу: "Щоб вам так співалося"

Росія влаштувала істерику на тлі відправки в Україну перших F-16 2527

Росія влаштувала істерику на тлі відправки в Україну перших F-16

Медведєв знову вибовкав плани Кремля 1924

Медведєв знову вибовкав плани Кремля

Спека буде навіть вночі, але не скрізь: у які області грозові дощі принесуть свіжість 1653

Спека буде навіть вночі, але не скрізь: у які області грозові дощі принесуть свіжість

Останні новини

15:58

Цифри у квитанціях скачуть гігантськими стрибками: як в Україні подорожчала комуналка

15:56

Кілометрові черги у ЦНАПах: що буде, якщо військовозобов'язані не оновлять дані вчасно

15:50

Умєров пояснив "плюси" ударів зброєю США углиб Росії: озвучено умову перемоги

15:16

Молодість збережеться на роки: якою водою потрібно вмитися 12 липня - прикмети

15:14

Як прати тюль у машинці щоб не прасувати: порада від вмілої господиніВідео

Обіцянки Макрона. Чого чекати Україні від нового парламенту ФранціїОбіцянки Макрона. Чого чекати Україні від нового парламенту Франції
15:11

Помер разом зі своїм другом: у США виявили тіло зірки серіалу "Альф"

15:05

Коли в Україні послабиться спека: синоптикиня назвала дату

14:46

Лідери ЄС готують відповідь на візит Віктора Орбана до Росії - Financial Times

14:10

Що робити, якщо полиняли речі: як упоратися з популярною проблемою?

Реклама
14:06

Чому не можна казати "натовп людей": про яку помилку мало хто здогадуєтьсяВідео

13:50

Як виростити абрикос із кісточки - садівник поділився найпростішим способом

13:34

"Наша принцеса": Євген Кот уперше показав новонароджену доньку

13:14

Україну накрила африканська спека в +40: синоптик сказала, коли чекати прохолоди

13:07

Ракета РФ зруйнувала квартиру батька відомої української акторки: вона показала фото

12:53

У Раді хочуть скасувати перехід на літній і зимовий час: що сталося

12:29

Швейцарія планує відмовитися проводити Євробачення-2025 - причина

12:29

"Набридло жити в дурдомі": популярний російський співак покинув РФ

12:20

Ціни на продукти в Україні різко виростуть: стала відома причинаВідео

12:17

Частина українців можуть отримати до 3 тисяч грн: кому належить допомога

12:07

Через спеку в Україні змінюються графіки вимкнення світла: що відомо

Реклама
12:02

Гороскоп на завтра 12 липня: Тельцям не час для поспіху, Ракам - розчарування

11:42

F-16 і Patriot вже в дорозі: Кулеба розкрив нові деталі допомоги Україні

11:41

"Дітовбивці" - посольство РФ у США "прикрасили" величезним надписом

11:36

"Встромив ніж у ногу": з'явилися моторошні деталі другого шлюбу путіністки Валерії

11:13

Оновлення даних у ТЦК: що в українців перевіряють насамперед

11:04

Київ відмовився від літаків Gripen: у Швеції назвали причину

11:03

Нова база США в Польщі готова до застосування - для чого вона

10:53

КНУКіМ - лідер рейтингу "Найкращі мистецькі ЗВО України" актуально

10:49

Аномальна спека в Україні: у яких областях температури будуть зашкалювати

10:46

Китайський гороскоп на завтра 12 липня: Козли - будьте обережні, Півням - штраф

10:45

У Росії огризнулися: чи візьме країна-агресор участь у другому Саміті миру

10:29

СБУ затримала капітана африканського корабля, котрий крав зерно з Криму

10:03

Україна має право бити по Росії і отримала для цього ATACMS - Столтенберг

10:01

"Перемовник" Орбан поїде до Трампа після зустрічі з Путіним і Сі - Bloomberg

09:50

"Доводить себе за прикладом матері": фанати жахнулися від вигляду дочки путіністки Волочкової

09:45

Пухлини не виявлено: у Каневського прокоментували чутки про рак

09:28

Беремо картопляне пюре і вафлі, і готуємо вечерю на всю сім'ю - рецепт просто "вау"Відео

09:18

Тисячі добровольців вже є: у Польщі готують до відправки в Україну першу бригаду

09:01

ЗСУ почали контратакувати: в ISW розповіли про ситуацію на фронті

08:50

Медведєв знову вибовкав плани КремляПогляд

Реклама
08:46

Дама в білому: у Мережі з'явилося нове відео з Аллою ПугачовоюВідео

08:29

Як прискорити інтернет на ноутбуці та комп'ютері: швидкість зросте вдвічіВідео

08:13

Зірка серіалу "Чому жінки вбивають" вагітна первістком

08:07

Армія РФ окупувала село за 20 км від Покровська на Донеччині - DeepState

08:02

Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

07:15

Саміт миру за участю РФ може відбутися до кінця року: у Bloomberg дізналися деталі

07:12

Жінка Козловського поцапалася з Фаріон через його службу: "Щоб вам так співалося"

06:05

Поразка в інформаційній війні передує поразці у війніПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 12 секунд знайти собаку

05:14

Гіркі огірки - не вирок: як виростити смачні плоди та що робити, якщо вони гірчатьВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти