У казковому замку і з обручкою від Тіффані: Ребел Вілсон зробила пропозицію своїй дівчині

Вілсон і Агрума живуть разом, як сім'я, і акторка вирішила перетворити життя своєї партнерки в казку.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума заручилися / instagram.com/rebelwilson

42-річна голлівудська комедійна акторка австралійського походження Ребел Вілсон з упевненістю може сказати, що з літа її життя змінилося на 180 градусів - у червні 2022 року вона здійснила камінг-аут і розповіла про романтичні стосунки з дизайнеркою Рамоною Агрума, в листопаді у акторки та її партнерки народилася дочка.

На довершення до всього Ребел на своє сторінці в Instagram оголосила про свої заручини з коханою. Акторка називає Рамону своєю діснеївською принцесою, тому встала перед партнеркою на одне коліно в Діснейленді.

Заручини відбулися на веранді, усипаній квітами, на тлі казкового замку. Вілсон і Агрума були одягнені в однакові вбрання - біло-рожеві джемпери з сердечками, і джинси. Ребел зробила пропозицію Рамоні з обручкою від Tiffany & Co. з білого золота з величезним діамантом.

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Акторка показала перші фотографії з заручин з підписом: "Ми сказали ТАК!❤️❤️❤️". Для Вілсон шлюб з Рамоною буде першим. Раніше в неї були несуттєві романи (один з них, з коміком та відкритим геєм Меттом Лукасом, тривав три роки).

До слова рідні Рамони не прийняли її камінг-аут і союз з Ребел Вілсон, хоч вони вже більше півроку живуть, як сім'я, та разом виховують дитину.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума заручилися / instagram.com/rebelwilson

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