Ребел Вілсон здійснила камінг-аут та показала свою коханку / instagram.com/rebelwilson

42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, відома ролями у фільмах Подружки нареченої, В активному пошуку, Кролик Джоджо та Холостячки, перестала приховувати свій новий роман і зробила гучну заяву.

Зірка на своїй сторінці в Instagram показала себе в обіймах американської дизайнерки Рамони Агрума. "Я завжди думала, що шукаю діснеївського принца... але можливо, що насправді мені потрібна була диснеївська принцеса", - підписала знімок акторка.

Також вона додала емодзі веселки - символ ЛГБТ+ спільноти та хештег "любов є любов", тим самим підтвердивши свою сексуальну орієнтацію. Вілсон не заявляла про себе, як про відкриту лесбіянку, можливо, вона визнає себе бісексуалкою.

На користь цієї теорії говорять її попередні відносини: з 2012 по 2015 рік у неї був роман з відкритим геєм, актором і коміком Меттом Лукасом, а в лютому 2021 року закінчила дворічний роман з американським мільярдером Джейкобом Бушем.

Близькі Ребел підтримали її камінг-аут та визнали символічним той факт, що акторка прийняла рішення "вийти з шафи" в Місяць Прайду.

Ребе Вілсон перебуває у відносинах з дизайнеркою Рамоною Агрума / instagram.com/rebelwilson

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Раньше камінг-аут здійснив американський актор, відомий за ролями в кінотрилогії Гарольд і Кумар, а також Катнера в серіалі Доктор Хаус, Кел Пенн.

У нетрадиційній сексуальній орієнтації підозрює Максима Галкіна, який виступає проти війни в Україні, рашистська пропагандистка Маргарита Симоньян.

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