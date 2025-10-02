Запах гару: дружина Макса Чмерковського потрапила в надзвичайну ситуацію в літаку

Пета Мургатройд поділилася своїми емоціями через ситуацію, яка трапилася в літаку.

Пета Мургатройд розповіла про НП / Колаж Главред, фото Instagram/ petamurgatroyd

Дружина українського танцюриста та члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд, яка є багатодітною матір'ю, розповіла про надзвичайну ситуацію, в якій вона опинилася.

На своїй сторінці в Instagram, вона написала, що скасувався її рейс через надзвичайну причину. "Не можу дочекатися, щоб потискати моїх дітей. Я у вчорашньому одязі. Мій рейс було скасовано через моторошний запах у літаку. Після 3,5 годин очікування, пілот вийшов і сказав, що пахне гаром і він не може ризикувати і летіти на цьому літаку", - пише вона в пості.

Пета Мургатройд не встигла додому / Фото Instagram/petamurgatroyd

Танцівниця також додала, що вона рада познанню пілота, але була засмучена, що не виконала обіцянку вкласти спати своїх малюків. "Сподіваюся, що я скоро потраплю додому. Краще в безпеці, ніж у печалі", - написала вона.

Зазначимо, раніше Главред писав про те, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.

Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.

Про персону: Макс Чмерковський Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився. Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо. Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

