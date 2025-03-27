Який вигляд має дружина Макса Чмерковського після третіх пологів

Пета Мургатройд часто займається і працює над собою.

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Петра Мургатройд має шикарний вигляд / Колаж Главред, фото Instagram/petamurgatroyd

Коротко:

Який вигляд має Петра Мургатройд

Що вона робить для цього

Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд, яка народила нещодавно третю дитину, показала свою форму.

На сторінці в Instagram, Пета показала своє тренування. Сказати, що вона має чудовий вигляд - нічого не сказати. Жінка виглядає підтягнутою і має атлетичне тіло.

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Пета Мургатройд показала шикарне тіло / Фото Instagram/Основна світлина petamurgatroyd petamurgatroyd

У пари - дивовижна історія народження дітей. Свого первістка Шаї Олександра, пара народила 2017 року, а через рік вони одружилися. Пізніше у Макса і Пети почалася довга історія спроб народити другу дитину.

Пета і Макс - багатодітні батьки / Фото Instagram/ petamurgatroyd

Дружина Чмерковського навіть пройшла кілька процедур ЕКЗ. Напередодні однієї з процедур, Пета зробила тест і виявилося, що вона вагітна. 18 червня 2023 року Пета народила другого сина, якого назвали Ріо Джоном.

Пета Мургатройд - багатодітна мама / Фото Instagram/ petamurgatroyd

Пізніше Пета опублікувала смішне відео, як через 4 місяці після народження другого малюка, завагітніла третім. На відео, Пета дзвонить Максу по відео зв'язку і повідомляє йому радісну новину.

Макс Чмерковський довго не міг повірити, але тепер пара - мама і тато трьох синів. 12 липня 2024 року у пари народився третій син - Мілан-Максим.

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Зазначимо, раніше Главред писав про те, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.

Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.

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Хто такий Макс Чмерковський Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився. Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо. Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

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