Ющенко "дружніми обіймами" привітав Шона Пенна з "Оскаром"

Віктор Ющенко вважає Пенна своїм дорогим другом.

Оскар 2026 Шон Пенн — Віктор Ющенко звернувся до голлівудського актора / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/victor_yushchenko

У ніч на 16 березня відбулася церемонія Американської кіноакадемії "Оскар". Статуетку за найкращу роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою" виграв Шон Пенн — відомий актор, режисер, сценарист і продюсер.

Однак тріумфатор на нагородження не з'явився. Натомість Пенн відвідав Україну — актор підтримує нашу країну з початку повномасштабної війни.

Втім, його перемога не залишилася непоміченою. З новим "Оскаром" у своєму блозі в Instagram Шона Пенна привітав третій президент України Віктор Ющенко. Політик і голлівудська знаменитість потоваришували ще у 2023 році, коли Пенн приїжджав до Ющенка в гості.

"Друже мій Шоне, дорогий козаче! Щиро вітаю тебе з новим "Оскаром"! Це заслужене визнання твого великого таланту, сили характеру і відданості своїй справі. Ти належиш до тих митців, чиї роботи виходять далеко за межі кіноекрану — вони торкаються серця, змушують думати і надихають. Радію твоєму успіху і щиро пишаюся, що можу назвати тебе своїм другом. Українці добре знають твоє добре серце і твою щиру підтримку України. Нехай нові перемоги і нові ролі ще багато разів дивують і надихають світ. З найкращими побажаннями і дружніми обіймами", — написав Віктор Андрійович.

Про персону: Віктор Ющенко Віктор Ющенко - український політик і державний діяч, банкір. 3-й Президент України (23 січня 2005 - 25 лютого 2010). Сьомий прем'єр-міністр України (1999-2001). Народний депутат України V скликання (2002-2005), засновник і Голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій голова Національного банку України (1993-2000), виконувач обов'язків Голови Національного Банку України (27 січня 1997-5 лютого 1997), лідер Помаранчевої революції, повідомляє Вікіпедія.

