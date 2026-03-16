Видала частину органу: українська актриса пішла на ризикований крок

Христина Трохимчук
16 березня 2026, 17:02
Анастасія Ткаченко вирішила радикально боротися із зайвою вагою.
Анастасія Ткаченко — операція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Ткаченко

Відома українська актриса та гумористка Анастасія Ткаченко розповіла шанувальникам про операцію, на яку зважилася. В Instagram вона опублікувала фото з лікарні.

Ткаченко зробили баріатричну операцію — хірургічне втручання на шлунку або кишечнику, призначене для лікування ожиріння шляхом зменшення об'єму шлунка або всмоктування їжі. Зірка зізналася, що довго наважувалася на таке радикальне лікування.

Анастасія Ткаченко в лікарні
Анастасія Ткаченко в лікарні / фото: instagram.com, Анастасія Ткаченко

"Тиждень тому мені зробили баріатричну операцію. Це був дуже складний крок. Довгий час я до нього йшла: багато думала, зважувала, шукала лікарню, обирала клініку і морально готувалася. Це рішення — про здоров'я. Не про естетику. Про чесність із собою. І про бажання змінити своє життя", — повідомила Анастасія.

Гумористка подякувала шанувальникам за підтримку та пообіцяла розповісти про зміни у своєму житті після операції.

Анастасія Ткаченко
Анастасія Ткаченко — схуднення / фото: instagram.com, Анастасія Ткаченко

"Зараз я відновлююся, сил поки що не так багато для соціальної активності. Але потім обов'язково розповім усе: як проходила операція, як я обирала лікаря, що відчувала і які зміни зараз починаються в моєму житті", — висловилася Ткаченко.

Раніше Главред повідомляв, що стали відомі нові подробиці хвороби відомої російської ведучої та блогерки Лерчек. На тлі триваючого судового процесу у справі про фінансові махінації у блогерки, яка нещодавно вчетверте стала мамою, діагностували пухлину мозку.

Також хореограф Франциско Гомес, відомий як суддя в популярних танцювальних проектах, офіційно оголосив про заручини. Артист поділився кадрами, на яких пара не приховує почуттів: закохані позують, тримаючись за руки та обмінюючись ніжними поцілунками.

Про особу: Анастасія Ткаченко

Анастасія Ткаченко — українська актриса, стендап-комік і телеведуча. Широку популярність здобула як учасниця гумористичного шоу "Ліга сміху" у складі команди "Моя провінція", а також завдяки проєкту "Stadium Night". Окрім телевізійної кар'єри, Анастасія активно розвиває блог, знімаючи популярні гумористичні відео для Instagram і TikTok, та регулярно бере участь у різних шоу на YouTube.

