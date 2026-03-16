Видала частину органу: українська актриса пішла на ризикований крок

Відома українська актриса та гумористка Анастасія Ткаченко розповіла шанувальникам про операцію, на яку зважилася. В Instagram вона опублікувала фото з лікарні.
Ткаченко зробили баріатричну операцію — хірургічне втручання на шлунку або кишечнику, призначене для лікування ожиріння шляхом зменшення об'єму шлунка або всмоктування їжі. Зірка зізналася, що довго наважувалася на таке радикальне лікування.
"Тиждень тому мені зробили баріатричну операцію. Це був дуже складний крок. Довгий час я до нього йшла: багато думала, зважувала, шукала лікарню, обирала клініку і морально готувалася. Це рішення — про здоров'я. Не про естетику. Про чесність із собою. І про бажання змінити своє життя", — повідомила Анастасія.
Гумористка подякувала шанувальникам за підтримку та пообіцяла розповісти про зміни у своєму житті після операції.
"Зараз я відновлююся, сил поки що не так багато для соціальної активності. Але потім обов'язково розповім усе: як проходила операція, як я обирала лікаря, що відчувала і які зміни зараз починаються в моєму житті", — висловилася Ткаченко.
Про особу: Анастасія Ткаченко
Анастасія Ткаченко — українська актриса, стендап-комік і телеведуча. Широку популярність здобула як учасниця гумористичного шоу "Ліга сміху" у складі команди "Моя провінція", а також завдяки проєкту "Stadium Night". Окрім телевізійної кар'єри, Анастасія активно розвиває блог, знімаючи популярні гумористичні відео для Instagram і TikTok, та регулярно бере участь у різних шоу на YouTube.
