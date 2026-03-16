Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Олена Тополя розповіла про зміну прізвища після розлучення

Анна Підгорна
16 березня 2026, 23:29
Співачка продовжує виступати під прізвищем колишнього чоловіка.
Олена Тополя
Олена Тополя розлучення — що співачка каже про зміну творчого псевдоніма / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Коротко:

  • Олена Тополя почала виступати під цим ім'ям у 2023 році
  • Артистка розповіла, що думає про нову зміну сценічного імені

Українська співачка Олена Тополя починала свою музичну кар'єру під псевдонімом Alyosha — так близькі називали її ще в дитинстві. Восени 2023 року артистка прийняла рішення почати виступи під своїм справжнім ім'ям та прізвищем.

Тополя — прізвище колишнього чоловіка Олени. Після розлучення, про яке стало відомо наприкінці 2025 року, постало питання, чи буде співачка знову змінювати псевдонім.

відео дня

Про це (поки що) Олена Тополя розповіла в коментарі для Люкс ФМ. Вона зазначила, що замислювалася про нове ім'я. Щоправда, до остаточного рішення поки що не дійшла. "Я думала про це, але поки що це не гостре питання, на яке я витрачаю час", — зізнається зірка.

Олена Тополя
Олена Тополя розлучення - що співачка каже про зміну творчого псевдоніма / Скріншот YouTube

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомого українського співака запідозрили в політичних амбіціях. Йдеться про Melovin та його гострі заяви, які він робив останнім часом.

Також українська ведуча Оксана Гутцайт зізналася, як зберегла шлюб - нещодавно разом із чоловіком, президентом НОК Вадимом Гутцайтом, вона відсвяткувала 25-річну річницю весілля

Читайте також:

Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Alyosha Співачка Alyosha новини шоу бізнесу Олена Тополя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

23:06Війна
У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиці

У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиці

22:44Україна
Сили оборони зірвали плани Кремля щодо наступу - Зеленський назвав деталі

Сили оборони зірвали плани Кремля щодо наступу - Зеленський назвав деталі

21:39Фронт
Популярне

Більше
Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусь

Сліпне і прикута до ліжка: у молодої російської ведучої виявили нову пухлину

Останні новини

00:48

00:23

00:02

16 березня, понеділок
23:29

Олена Тополя розповіла про зміну прізвища після розлучення

23:08

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:06

22:55

22:44

22:25

22:21

22:06

22:04

21:55

21:39

21:07

21:06

21:03

21:02

20:29

20:26

20:24

20:09

19:57

19:21

19:21

19:20

19:10

19:07

18:34

18:20

18:13

17:59

17:58

17:57

17:18

17:02

16:55

16:54

16:51

16:41

16:24

16:22

16:02

15:45

15:43

15:03

14:55

14:55

14:34

14:23

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти