Олена Тополя розповіла про зміну прізвища після розлучення

Співачка продовжує виступати під прізвищем колишнього чоловіка.

Олена Тополя розлучення — що співачка каже про зміну творчого псевдоніма

Олена Тополя почала виступати під цим ім'ям у 2023 році

Артистка розповіла, що думає про нову зміну сценічного імені

Українська співачка Олена Тополя починала свою музичну кар'єру під псевдонімом Alyosha — так близькі називали її ще в дитинстві. Восени 2023 року артистка прийняла рішення почати виступи під своїм справжнім ім'ям та прізвищем.

Тополя — прізвище колишнього чоловіка Олени. Після розлучення, про яке стало відомо наприкінці 2025 року, постало питання, чи буде співачка знову змінювати псевдонім.

Про це (поки що) Олена Тополя розповіла в коментарі для Люкс ФМ. Вона зазначила, що замислювалася про нове ім'я. Щоправда, до остаточного рішення поки що не дійшла. "Я думала про це, але поки що це не гостре питання, на яке я витрачаю час", — зізнається зірка.

Олена Тополя розлучення - що співачка каже про зміну творчого псевдоніма / Скріншот YouTube

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомого українського співака запідозрили в політичних амбіціях. Йдеться про Melovin та його гострі заяви, які він робив останнім часом.

Також українська ведуча Оксана Гутцайт зізналася, як зберегла шлюб - нещодавно разом із чоловіком, президентом НОК Вадимом Гутцайтом, вона відсвяткувала 25-річну річницю весілля

Читайте також:

Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

