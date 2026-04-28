"Бойкот з боку містян": у Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько

Команда співачки назвала цю ситуацію мовним "міні-скандалом" і вирішила не шукати іншої локації.

У Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько

У Чернівцях у Центрі Миколайчука 5 травня мав відбутися концерт співачки Анастасії Приходько, але заклад відмовився підписати договір з організаторами концерту після того, як допис артистки у Threads викликав критику на її адресу. Про це пише "Суспільне Чернівці".

У своєму дописі Приходько написала: "Привіт, я Анастасія Приходько і я розмовляю київською російською мовою". Цей допис викликав критику серед користувачів соцмережі.

Згодом співачка написала й інший допис: "Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених, я розмовляю й рідною мовою – українською. Питання?".

Команда співачки назвала ситуацію "міні-скандалом" і вирішила не шукати іншу локацію.

Виконуюча обов'язки директора Центру Миколайчука Тетяна Дяченко пояснила, що концертні агентства бронюють дати відразу на кілька місяців вперед. З цієї причини центр не завжди заздалегідь знає, хто виступатиме.

"Зараз, коли з'ясувалося, що розпочався продаж квитків і що концерт планується в нашому закладі, ми вирішили не підписувати жодного договору і повідомили організаторам, щоб вони шукали іншу локацію... Нас згадували в соціальних мережах, де люди обурювалися. Ми реагували і повідомляли, що у нас концерту не буде", – розповіла Дяченко.

Піарник Анастасії Приходько Кирило підтвердив виданню, що концерт співачки в Чернівцях скасовано, і назвав причиною "бойкот з боку містян".

"Стався певний міні-скандал: Анастасія планувала приїхати до Чернівців, але мешканці сказали "ні" і бойкотували, тому команда прийняла рішення повністю скасувати концерт, щоб не бути тригером... Шукати інше місце не будемо", – додав він.

Кирило зазначив, що мовне питання зараз є тригером.

"Мовне питання сьогодні є тригером. Питання одне – це коли люди заспокояться, щоб Анастасія змогла приїхати з концертом до Чернівців", – сказав він.

Крім Чернівців, Приходько планувала приїхати з концертом до Новодністровська Чернівецької області. Захід скасували через низький продаж квитків, про це повідомили на сторінці комунального підприємства "Новодністровське радіо" у Facebook. Про це стало відомо за день до того, як Приходько опублікувала повідомлення у Threads.

Про особу: Анастасія Приходько Анастасія Приходько — українська співачка, авторка пісень, громадська та політична діячка, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

