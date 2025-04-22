Відома українська акторка вперше вийшла заміж - перші деталі

Віталіна Біблів відверто висловилася про особисте життя.

https://glavred.net/stars/izvestnaya-ukrainskaya-aktrisa-vpervye-vyshla-zamuzh-pervye-detali-10658372.html Посилання скопійоване

Віталіна Біблів - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталіна Біблів

Коротко:

Віталіна Біблів зробила зізнання про особисте

Що вона намагається приховувати

Українська відома акторка Віталіна Біблів вперше розповіла про своє заміжжя, про яке раніше мовчала.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Біблів зізналася, що перебуває в офіційному шлюбі, а обранця вона приховує і не бажає ділитися подробицями, але все ж розповіла про свій новий статус.

Коли саме знаменитість вийшла заміж невідомо, але у квітні минулого року вона засвітила обручку. Усе ж Віталіна поділилася секретом міцних стосунків - розмовляти одне з одним.

Віталіна Біблів активно знімається в різних проєктах / фото: instagram.com, Віталіна Біблів

"Сімейне - це тільки моє. Я так це все бережу! Ми зі своїм чоловіком друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все! У нас немає секретів. І це прекрасно, коли чоловік із дружиною можуть обговорити все", - зазначила Біблів.

Дивіться відео інтерв'ю Віталіни Біблів:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наталя Могилевська показала шанувальникам затишний сімейний контент. Артистка поділилася, як вона піклується про освіту своїх прийомних дочок. Молодша донька артистки - Софія - із задоволенням займається англійською.

А також після тривалої тиші український відомий співак Панас Буйний потішив шанувальників новиною - він розпочав роботу над новою піснею. Також Панас із гумором поділився власним вокальним лайфхаком: записувати вокал натщесерце - мовляв, так звучання виходить чистішим.

Вас може зацікавити:

Хто така Віталіна Біблів? Віталіна Біблів - українська актриса театру, кіно і телебачення. Володарка Національної премії "Золота дзиґа" (2019), заслужена артистка України (2020).

У 2009 році була названа однією з 20 найкращих актрис України. Викладає в Київському коледжі культури і мистецтв. Живе і працює в Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред