Відома українська акторка вперше вийшла заміж - перші деталі

Коротко:
- Віталіна Біблів зробила зізнання про особисте
- Що вона намагається приховувати
Українська відома акторка Віталіна Біблів вперше розповіла про своє заміжжя, про яке раніше мовчала.
В інтерв'ю Маші Єфросиніній Біблів зізналася, що перебуває в офіційному шлюбі, а обранця вона приховує і не бажає ділитися подробицями, але все ж розповіла про свій новий статус.
Коли саме знаменитість вийшла заміж невідомо, але у квітні минулого року вона засвітила обручку. Усе ж Віталіна поділилася секретом міцних стосунків - розмовляти одне з одним.
"Сімейне - це тільки моє. Я так це все бережу! Ми зі своїм чоловіком друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все! У нас немає секретів. І це прекрасно, коли чоловік із дружиною можуть обговорити все", - зазначила Біблів.
Дивіться відео інтерв'ю Віталіни Біблів:
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Хто така Віталіна Біблів?
Віталіна Біблів - українська актриса театру, кіно і телебачення. Володарка Національної премії "Золота дзиґа" (2019), заслужена артистка України (2020).
У 2009 році була названа однією з 20 найкращих актрис України. Викладає в Київському коледжі культури і мистецтв. Живе і працює в Києві.
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