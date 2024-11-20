Путіністка Успенська заарештувала власну доньку

Тепер дочка Успенської, яка бігає, є частиною її райдера.

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Тетяна Плаксіна, Любов Успенська / колаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

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Що придумала Успенська, щоб дочка не втекла

Як це буде виглядати

Російська співачка Любов Успенська, яка затято підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, тепер внесла свою залежну доньку, схильну до втечі, в райдер.

Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, Успенська додала доньку в райдер - після її жовтневої пропажі. Тепер вона бере Тетяну Плаксіну на гастролі, вимагає в організаторів квитки та проживання. Щоб донька повторно не втекла від матері-зрадниці.

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Зокрема повідомляється, що артистка підняла гонорар на 500 000 (205 000 грн) цього року - до 4 млн (1 640 000 грн). Прайс шоу в Туреччині - 50 000 євро, у Дубаї - вже 60 000 євро (6,4 млн рублів). З умов: ultra all-inclusive для путіністки та її нестабільної доньки, три квитки в бізнес-клас плюс два економом, оплата держмита за перевезення собаки, витрати з догляду за йоркширським тер'єром за час трансферу. Зустріч тільки Mercedes-BenzSprinter, проживання - строго в президентському люксі. Плюс напівлюкс для директора колективу.

Зрадниця Успенська вимагає "все ультраввімкнено" для себе, доньки та директора. У гримерці мають бути: віскі Macallan 12 років, вино Совіньон блан і фруктова тарілка. Для музичного колективу - чай, кава, сирна і м'ясна нарізки. Якщо організатор припустився помилки - концерт скасовують без повернення коштів.

У жовтні 34-річна дочка Успенської Тетяна втекла від матері до Ізраїлю. Ймовірно, через проблеми з наркозалежністю та зриву на речовини.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Успенська повідомила, що у неї зникла дочка - Тетяна Плаксіна. Успенська звернулася до голови Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією країни-окупанта Віталія Бородіна. Тетяну не можуть знайти вже другу добу.

Нещодавно московський суд повернув путіністці Любові Успенській її позов до Кіркорова на 10 млн рублів. До цього Успенська зажадала видалити всі публікації, в яких згадувалося інтерв'ю Кіркорова. Невдоволення у співачки викликали слова артиста про те, що вона "жебрачка", яка "виклянчує шмотки і подарунки".

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Хто така Любов Успенська? Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

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