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"Цієї дівчини вже немає": у РФ розповіли про трагедію Успенської та її дочки

Олена Кюпелі
12 жовтня 2024, 08:41
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Андрій Разін розповів, що насправді сталося в родині путіністки.
Любов Успенська з донькою
Любов Успенська з дочкою / колаж Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Путіністка і колишня киянка Любов Успенська, яка підтримує військове вторгнення терориста Путіна в Україну, втратила свою дочку через наркотики.

Про це розповів російський музикант Андрій Разін, якого цитують пропагандистські ЗМІ. Він звинуватив Успенську в тому, що відбувається з її дочкою. Він вважає, що Тетяна Плаксіна точно зловживає, а сталося це через легковажність матері. "Вони її упустили. Тетяна - стовідсоткова наркоманка, і будь-яка її дія може бути спонтанною", - каже артист.

Він має на увазі нещодавнє зникнення молодої жінки, коли та полетіла до Ізраїлю, не повідомивши нікому і не виходячи на зв'язок. Самій Успенській навіть довелося скасувати концерти, адже в неї на тлі зникнення доньки стався сильний стрес.

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"Успенська дочку свою втратила. У неї є Тетяна, яка наркоманка, і не вилікується вона ніколи. Вважайте, що цієї дівчини вже немає", - підсумовує 61-річний музикант.

Хто така Любов Успенська?

Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

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Зазначимо, нещодавно московський суд повернув путіністці Любові Успенській її позов до Кіркорова на 10 млн рублів. До цього Успенська зажадала видалити всі публікації, в яких згадувалося інтерв'ю Кіркорова. Невдоволення у співачки викликали слова артиста про те, що вона "жебрачка", яка "виклянчує шмотки і подарунки".

А також путіністка Маргарита Симоньян розповіла, як Любов Успенська допомагає російським окупантам. Виявляється, співачка не лягає спати доти, доки не подивиться всі програми Соловйова і виплачує російським окупантам гроші за підбиту техніку українців.

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