"Нікуди не звалюю, як деякі": Галустян зізнався в коханні до Росії

Михайло Галустян назвав Росію своєю батьківщиною, хоч і народився він у Вірменії.

Михайло Галустян / скріншот YouTube

Комік Михайло Галустян днями отримав вірменське громадянство. У мережі запідозрили, що він має намір покинути країну-агресорку, але він вирішив прояснити ситуацію.

Як виявилося, він обожнює Росію, яка пішла війною на Україну.

"Хочу внести ясність, щоб не було ніяких пересудів. По-перше, я вірменин — і пишаюся цим. Вірменія - моя історична і етнічна Батьківщина, яка, я впевнений, завжди буде в добросусідських і дружніх відносинах з Росією. Далі коментувати, в принципі, необов'язково. Але все-таки... Розслабтеся. Я люблю Росію і нікуди звідси не звалюю, як деякі. У мене тут багато друзів, роботи, контрактів, шанувальників. Росія - моя Батьківщина і крапка", - заявив Галустян.

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Нагадаємо, раніше російський комік Семен Слєпаков відповів у своїй звичній віршованій манері хейтерам через звинувачення у підтримці російського диктатора Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму Instagram.

До того актор "Кварталу 95" Юрій Великий разом з колегою з "жіночого кварталу" Анастасією Оруджовою порадували українців новою пародією на російських окупантів.

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