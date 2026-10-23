Путіністка Доліна замішана у новій афері: зірки "надули" 200 росіян

Російські зірки з’явилися в рекламі шахраїв, які обдурили росіян на 10 мільйонів рублів.

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Доліна та Волочкова рекламували шахраїв / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як Доліна, Волочкова та Шаляпін опинилися в центрі скандалу

Чому зірки погодилися рекламувати шахраїв

Російські зірки-путіністи Лариса Доліна, Анастасія Волочкова, Прохор Шаляпін та інші знаменитості опинилися в центрі великого шахрайського скандалу. Як повідомляють росЗМІ, близько 200 осіб залишилися без грошей і гаджетів після покупок у магазині, який рекламували артисти.

Знаменитості, які раніше активно підтримували російську агресію проти України, просували інтернет-магазин "АйфонБеррі", який згодом було перейменовано на "Магазин Вілсаком". Після покупок у ньому близько 200 осіб, за їхніми словами, залишилися без грошей і замовлених гаджетів. Загальна сума збитків оцінюється приблизно в 10 мільйонів рублів.

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Російські зірки рекламували магазин iPhone / фото: Mash

За словами потерпілих, клієнтів заманювали знижками до 30% на популярну техніку Apple, Samsung і Dyson. Від покупців вимагали стовідсоткову передоплату, обіцяючи доставити замовлення безпосередньо з Дубая протягом 30 днів. Однак посилки нібито "зависали" на етапі розмитнення, а гроші за скасовані замовлення покупцям не повертали.

Незабаром сайт "АйфонБеррі" припинив роботу та змінив назву на "Магазин Вілсаком". До ошуканих покупців приєдналися близько 20 колишніх співробітників магазину, які заявили, що їм не виплатили зарплату в повному обсязі. Зараз потерпілі готують колективні заяви до поліції.

Лариса Доліна знову опинилася в центрі шахрайського скандалу / фото: t.me, Лариса Доліна

Одним із артистів, які прокоментували ситуацію, став Прохор Шаляпін. За словами співака, йому та іншим знаменитостям запропонували новий iPhone у подарунок за рекламний ролик. Організатори запевняли артистів, що всі документи абсолютно "чисті", а негативні дописи в особистих блогах називали підступами конкурентів. Однак уже через три дні після публікації рекламних постів у соцмережах підписники почали масово скаржитися на обман. При цьому організатори схеми, як стверджується, оперативно видалили всю переписку зі знаменитостями.

Лариса Доліна отримала iPhone за рекламу шахраїв / скрін з відео

Ім'я Лариси Доліної раніше вже опинялося в центрі масштабного скандалу, який прозвали "аферою Доліної". Співачка стала жертвою схеми, в результаті якої продала свою елітну п'ятикімнатну квартиру в центрі Москви за понад 100 мільйонів рублів, а виручені гроші переказала зловмисникам.

Після цього Доліна заявила, що стала жертвою обману, і звернулася до суду. У результаті угоду визнали недійсною, що створило прецедент для нової шахрайської схеми. На тлі скандалу співачка також відзначилася гучними звинуваченнями на адресу України.

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Про персону: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська та російська естрадна й джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Членка провладної партії "Єдина Росія".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

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