Лариса Доліна мала брати участь у показі, але раптово почувалася зле.

Лариса Доліна потрапила до лікарні

Російська співачка Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і потрапила в неприємний судовий розгляд, злягла.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Як виявилося, артистці різко стало зле — її мучив сильний біль у хребті, через що довелося викликати швидку допомогу.

За словами дизайнера Джемала Махмудова, Доліна мала брати участь у показі, але не змогла.

За даними ЗМІ, у 70-річної співачки діагностували хондроз. "У Лариси Олександрівни може бути пошкоджена структура хряща, у гіршому випадку функції хребта можуть бути значно порушені. Вона не могла підвестися з ліжка кілька годин і мучилася сильним болем", — пишуть ЗМІ.

Директор Доліної вже прокоментував ситуацію, заявивши, що приводів для занепокоєння немає — усі заплановані виступи відбудуться. Однак пізніше з'ясувалося, що артистку госпіталізували.

Про особу: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна — радянська та російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Єдина Росія".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

