Попереду небагато: стали відомі подробиці стану тяжко хворої Симоньян

Путіністка Симоньян має серйозні проблеми зі здоров'ям.

https://glavred.net/starnews/vperedi-nemnogo-stali-izvestny-podrobnosti-sostoyaniya-tyazhelo-bolnoy-simonyan-10697375.html Посилання скопійоване

Симоньян повідомила про свій діагноз / Колаж Главред, фото RT

Коротко:

Що сталося із Симоньян

Що вона повідомила після операції

Російська пропагандистка та одна з головних рупорів Кремля Маргарита Симоньян, яка нещодавно повідомила про важке захворювання, вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками.

На своїй сторінці в Telegram, путіністка написала, що їй провели операцію. "Спасибі всім, кланяюся всім, хто молиться і бажає добра. Я вже вдома, мені ще боляче. Попереду багато лікування. Або небагато. Як розпорядиться Господь. Сподіваюся на нього і дякую всім вам", - повідомила українофобка.

відео дня

Маргарита Симоньян серйозно захворіла / скрін

Зазначимо, що нещодавно стало відомо про діагноз терористки Симоньян. Напередодні оскаженіла путіністка прийшла в студію до пропагандиста і одного з головних ворогів України Соловйова і розповіла про важке захворювання, яке у неї діагностували.

Раніше вона також повідомила про те, що у неї є деякі вроджені проблеми зі здоров'ям і вона могла б не перенести операцію.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше повідомляв Главред, українські дрони майже щодня здійснюють удари по стратегічних об'єктах на території держави-агресора Росії, що викликало хвилю паніки серед російських пропагандистів, які побоюються можливих бунтів. Один з антивоєнних Telegram-каналів опублікував відео з ефіру російської передачі, де Маргарита Симоньян зізналася, що українські атаки призводять до колапсу в аеропортах РФ.

Головна пропагандистка держави-терориста Маргарита Симоньян, яка підтримує криваву війну проти України, розповіла про стан здоров'я свого чоловіка - вірменсько-російського режисера Тиграна Кеосаяна, який перебуває в комі.

Сама Симоньян, відома своїми українофобськими заявами, з'явилася в ефірі шоу Бориса Корчевникова і заявила, що готова вирушити на фронт в Україну.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред