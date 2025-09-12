Попереду небагато: стали відомі подробиці стану тяжко хворої Симоньян

Коротко:
- Що сталося із Симоньян
- Що вона повідомила після операції
Російська пропагандистка та одна з головних рупорів Кремля Маргарита Симоньян, яка нещодавно повідомила про важке захворювання, вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками.
На своїй сторінці в Telegram, путіністка написала, що їй провели операцію. "Спасибі всім, кланяюся всім, хто молиться і бажає добра. Я вже вдома, мені ще боляче. Попереду багато лікування. Або небагато. Як розпорядиться Господь. Сподіваюся на нього і дякую всім вам", - повідомила українофобка.
Зазначимо, що нещодавно стало відомо про діагноз терористки Симоньян. Напередодні оскаженіла путіністка прийшла в студію до пропагандиста і одного з головних ворогів України Соловйова і розповіла про важке захворювання, яке у неї діагностували.
Раніше вона також повідомила про те, що у неї є деякі вроджені проблеми зі здоров'ям і вона могла б не перенести операцію.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше повідомляв Главред, українські дрони майже щодня здійснюють удари по стратегічних об'єктах на території держави-агресора Росії, що викликало хвилю паніки серед російських пропагандистів, які побоюються можливих бунтів. Один з антивоєнних Telegram-каналів опублікував відео з ефіру російської передачі, де Маргарита Симоньян зізналася, що українські атаки призводять до колапсу в аеропортах РФ.
Головна пропагандистка держави-терориста Маргарита Симоньян, яка підтримує криваву війну проти України, розповіла про стан здоров'я свого чоловіка - вірменсько-російського режисера Тиграна Кеосаяна, який перебуває в комі.
Сама Симоньян, відома своїми українофобськими заявами, з'явилася в ефірі шоу Бориса Корчевникова і заявила, що готова вирушити на фронт в Україну.
Вас також може зацікавити:
- "Мене там грохнуть": брехлива путіністка Симоньян зібралася в Україну
- Хороших новин немає: Симоньян розповіла про стан Кеосаяна
- У путіністки Симоньян рак: що з нею сталося в лікарні
Про персону: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред