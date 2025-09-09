Рус
У путіністки Симоньян рак: що з нею сталося в лікарні

Олена Кюпелі
9 вересня 2025, 09:11
Симоньян опинилася в лікарні зі смертельним захворюванням.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян лікується від раку / колаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Коротко:

  • Що трапилося із Симоньян
  • Який діагноз їй поставили

Російська пропагандистка і одна з головних рупорів Кремля Маргарита Симоньян захворіла на рак і перебуває в лікарні.

Як пишуть російські пропагандисти, Симоньян забрали в лікарні в терористичній Москві та спочатку не збиралися оперувати, оскільки у неї є давні проблеми з серцем.

Напередодні оскаженіла Симоньян прийшла в студію до пропагандиста й одного з головних ворогів України Соловйова і розповіла про важке захворювання, яке в неї діагностували минулого тижня.

Кеосаян і Симоньян разом ненавидять Україну
Кеосаян і Симоньян разом ненавидять Україну / Фото РосЗМІ

У липні Симоньян відкрито говорила про проблеми зі здоров'ям. "У мене немає лівої сонної артерії. Вроджена аномалія. Тому і гіпотонія, і взагалі біда із судинами. Я завжди бліда, навіть із засмагою, завжди замерзла і завжди втомлена. І енергії ніякої немає, на жаль. Але ж жити-то треба, раз Господь дав це життя, правда? Тиграша завжди каже: "А якби в тебе їх було два?"" - ділилася Симоньян.

З лікарні терористка вийшла на зв'язок. "Кілька годин тому я вийшла з наркозу і вже навіть гризу шоколадку. Друкую поки повільно і криво, вибачте", - написала вона.

Як раніше повідомляв Главред, українські дрони майже щодня здійснюють удари по стратегічних об'єктах на території держави-агресора Росії, що викликало хвилю паніки серед російських пропагандистів, які побоюються можливих бунтів. Один з антивоєнних Telegram-каналів опублікував відео з ефіру російської передачі, де Маргарита Симоньян зізналася, що українські атаки призводять до колапсу в аеропортах РФ.

Головна пропагандистка держави-терориста Маргарита Симоньян, яка підтримує криваву війну проти України, розповіла про стан здоров'я свого чоловіка - вірменсько-російського режисера Тиграна Кеосаяна, який перебуває в комі.

Сама Симоньян, відома своїми українофобськими заявами, з'явилася в ефірі шоу Бориса Корчевникова і заявила, що готова вирушити на фронт в Україну.

Про персону: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.

Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

