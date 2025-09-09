У путіністки Симоньян рак: що з нею сталося в лікарні

Коротко:
- Що трапилося із Симоньян
- Який діагноз їй поставили
Російська пропагандистка і одна з головних рупорів Кремля Маргарита Симоньян захворіла на рак і перебуває в лікарні.
Як пишуть російські пропагандисти, Симоньян забрали в лікарні в терористичній Москві та спочатку не збиралися оперувати, оскільки у неї є давні проблеми з серцем.
Напередодні оскаженіла Симоньян прийшла в студію до пропагандиста й одного з головних ворогів України Соловйова і розповіла про важке захворювання, яке в неї діагностували минулого тижня.
У липні Симоньян відкрито говорила про проблеми зі здоров'ям. "У мене немає лівої сонної артерії. Вроджена аномалія. Тому і гіпотонія, і взагалі біда із судинами. Я завжди бліда, навіть із засмагою, завжди замерзла і завжди втомлена. І енергії ніякої немає, на жаль. Але ж жити-то треба, раз Господь дав це життя, правда? Тиграша завжди каже: "А якби в тебе їх було два?"" - ділилася Симоньян.
З лікарні терористка вийшла на зв'язок. "Кілька годин тому я вийшла з наркозу і вже навіть гризу шоколадку. Друкую поки повільно і криво, вибачте", - написала вона.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше повідомляв Главред, українські дрони майже щодня здійснюють удари по стратегічних об'єктах на території держави-агресора Росії, що викликало хвилю паніки серед російських пропагандистів, які побоюються можливих бунтів. Один з антивоєнних Telegram-каналів опублікував відео з ефіру російської передачі, де Маргарита Симоньян зізналася, що українські атаки призводять до колапсу в аеропортах РФ.
Головна пропагандистка держави-терориста Маргарита Симоньян, яка підтримує криваву війну проти України, розповіла про стан здоров'я свого чоловіка - вірменсько-російського режисера Тиграна Кеосаяна, який перебуває в комі.
Сама Симоньян, відома своїми українофобськими заявами, з'явилася в ефірі шоу Бориса Корчевникова і заявила, що готова вирушити на фронт в Україну.
Вас також може зацікавити:
- Пропагандистка Симоньян повідомила про найстрашніше
- "Прийми і живи": Симоньян у Корчевникова ридала і прощалася з Кеосаяном
- "Мене там грохнуть": брехлива путіністка Симоньян зібралася в Україну
Про персону: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред