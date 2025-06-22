"Було все синє": Оля Цибульська зізналася, чому більше не спить із чоловіком

Цибульська розповіла, як це рішення вплинуло на її шлюб.

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Оля Цибульська чоловік - співачка розкрила деталі шлюбу з Сергієм Грисюком / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

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Чому Оля Цибульська більше не спить із чоловіком в одній кімнаті

Як змінилися її стосунки після цього рішення

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська понад двадцять років перебуває у шлюбі з бізнесменом Сергієм Грисюком. Разом пара виховує сина Нестора.

Нещодавно артистка зізналася, що спить із чоловіком в окремих кімнатах. Виною тому - повномасштабна війна в Україні. Під час повітряних тривог Оля біжить в спальню до сина на іншому поверсі будинку щоб відвести його в укриття: одного разу вона сильно впала зі сходів дорогою до Нестора. Після цього вона вирішила ночувати в кімнаті з хлопчиком.

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"Спимо в різних кімнатах. Я сплю з Нестором через тривоги. Був випадок, коли прогуділа сирена і я летіла на поверх до Нестора, щоб спускати його на перший поверх і впала зі сходів. Травмувала ногу і спину. Було все синє. Тому я вирішила, що засинаю поруч з сином. У момент, коли тривога, я швидше можу зреагувати. Мені важливо бути поруч", - розповіла Цибульська в бесіді з Мирославою Мандзюк.

Оля Цибульська чоловік - співачка розкрила деталі шлюбу з Сергієм Грисюком / Скриншот YouTube

При цьому зірка зазначила: стосунки з Сергієм через таке її рішення не постраждали. Пара цінує особистий простір одне одного, а "розлука" лише підігріває їхні почуття. До того ж Цибульська іноді хропе, і те, що чоловік цього не чує, Ольга вважає великим плюсом.

"Чоловік запрошує мене на побачення. Класно це впливає на стосунки. Реально прикольно, коли є простір і ви можете десь бачитися. І мені подобається, мені треба час побути самій. Тому на побачення сходили, а хропіти – в різні кімнати", - каже артистка.

Оля Цибульська чоловік - співачка розкрила деталі шлюбу з Сергієм Грисюком / instagram.com/cybulskaya

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Хто така Оля Цибульська? Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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