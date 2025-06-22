"Було все синє": Оля Цибульська зізналася, чому більше не спить із чоловіком

Читайте більше:
- Чому Оля Цибульська більше не спить із чоловіком в одній кімнаті
- Як змінилися її стосунки після цього рішення
Українська співачка і ведуча Оля Цибульська понад двадцять років перебуває у шлюбі з бізнесменом Сергієм Грисюком. Разом пара виховує сина Нестора.
Нещодавно артистка зізналася, що спить із чоловіком в окремих кімнатах. Виною тому - повномасштабна війна в Україні. Під час повітряних тривог Оля біжить в спальню до сина на іншому поверсі будинку щоб відвести його в укриття: одного разу вона сильно впала зі сходів дорогою до Нестора. Після цього вона вирішила ночувати в кімнаті з хлопчиком.
"Спимо в різних кімнатах. Я сплю з Нестором через тривоги. Був випадок, коли прогуділа сирена і я летіла на поверх до Нестора, щоб спускати його на перший поверх і впала зі сходів. Травмувала ногу і спину. Було все синє. Тому я вирішила, що засинаю поруч з сином. У момент, коли тривога, я швидше можу зреагувати. Мені важливо бути поруч", - розповіла Цибульська в бесіді з Мирославою Мандзюк.
При цьому зірка зазначила: стосунки з Сергієм через таке її рішення не постраждали. Пара цінує особистий простір одне одного, а "розлука" лише підігріває їхні почуття. До того ж Цибульська іноді хропе, і те, що чоловік цього не чує, Ольга вважає великим плюсом.
"Чоловік запрошує мене на побачення. Класно це впливає на стосунки. Реально прикольно, коли є простір і ви можете десь бачитися. І мені подобається, мені треба час побути самій. Тому на побачення сходили, а хропіти – в різні кімнати", - каже артистка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська акторка Любава Грешнова втратила будинок під час повномасштабної війни. Крім того артистка розкрила, з ким вона живе зараз.
Також лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук уперше публічно показав своїх дітей - 4-річного Івана та 3-річну Соломію. До цього співак приховував малюків від громадськості.
Читайте також:
- "Важко стояти на ногах": Анна Кошмал розповіла про свій діагноз
- Ще один популярний український актор поповнив лави ЗСУ
- Олена Мозгова зізналася, хто був її найкращим чоловіком
Хто така Оля Цибульська?
Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред