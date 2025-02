У США померла культова джазова співачка, яка перша виконала хіт Killing Me Softly

Артистці, чиї пісні переспівували Елвіс Преслі та Селін Діон, на момент відходу з життя було 88 років.

Обставини смерті артистки

Біографія та творчий шлях співачки

У США померла культова соул-виконавиця і зірка джазу Роберта Флек, відома піснями The First Time Ever I Saw Your Face і Killing Me Softly. Про це повідомляє видання Guardian.

"Ми вбиті горем через те, що Роберта Флек померла сьогодні вранці, 24 лютого 2025 року. Вона мирно померла в оточенні своєї родини. Роберта зламала кордони і била рекорди", - йдеться в заяві її представника.

Відомо, що артистці, чиї пісні переспівували Елвіс Преслі, Джордж Майкл і Селін Діон, на момент відходу з життя було 88 років. Останніми роками вона проживала в Нью-Йорку, у будинку, біля під'їзду якого було застрелено легендарного Джона Леннона, соліста групи The Beatles.

Слава прийшла до Роберти після прем'єри режисерського дебюту Клінта Іствуда, картини "Зіграй мені перед смертю", у саундтреку до якого звучала її пісня The First Time Ever I Saw Your Face. За цю та інші композиції Флек отримувала нагороди престижної музичної премії "Греммі".

Наприкінці 2022 року співачці, яка виконала суперхіт Killing Me Softly, діагностували бічний аміотрофічний склероз, через що вона не могла співати.

Хто така Роберта Флек Флек народилася 1937 року в Блек-Маунтін (Північна Кароліна) в сім'ї музикантів, почала грати на піаніно у віці дев'яти років, а до 15 років здобула стипендію і вступила до Університету Говарда, ставши однією з наймолодших студенток в історії цього навчального закладу. У 19 років випускниця Говарда мріяла стати оперною співачкою, але на ділі викладала музику і паралельно виступала в нічних клубах у вихідні та вечорами. Незабаром вона набула популярності, а 1968 року стала постійною співачкою в ресторані Mr Henry's Restaurant і назавжди відмовилася від викладання. Флек познайомилася з соул-джазовим піаністом і співаком Лесом МакКанном, який, зі свого боку, познайомив її з представниками Atlantic Records. До початку 1969 року вона записала там свій дебютний альбом First Take, витративши на це всього 10 годин. Але першим хітом співачки стала кавер-версія фолк-балади Евана Макколла The First Time Ever I Saw Your Face, яка прославилася завдяки потраплянню до саундтреку до фільму Клінта Іствуда Play Misty for Me 1971 року. У 1972 році ця пісня провела шість тижнів на першому місці в американських чартах, а в 1973 році отримала "Греммі" в номінації "Запис року". У 1974 році Флек знову отримала цю нагороду - цього разу вже за Killing Me Softly With His Song. Співачка стала першою артисткою, яка перемогла в цій номінації два роки поспіль. Відтоді це досягнення повторили U2 і Біллі Айліш. Того ж року Флек знову лідирувала в американських чартах із піснею Feel Like Makin' Love. Приблизно в цей самий час зірка почала співпрацювати з легендою соулу Донні Гетевеєм; пара випустила два хіти, які ввійшли до п'ятірки найкращих у США, - Where Is the Love і The Closer I Get to You. За свою кар'єру Флек також співала дуетом з Майклом Джексоном, гастролювала з Майлзом Девісом і робила кавери на Леонарда Коена і Лору Найро. У 2012 році вона випустила низку каверів на пісні Beatles в альбомі під назвою Let It Be Roberta. Після того, як у 2018 році Флек відчула себе погано на сцені, її менеджер повідомив, що кількома роками раніше вона перенесла інсульт.

