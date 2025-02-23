Володимир Дантес розповів про плани на новий шлюб: "Війна навчила мене"

Коротко:
- Дантес і Дорофєєва розлучилися у 2022 році
- Артист зізнався, чи готовий він до нового шлюбу
У березні 2022 року після семи років у шлюбі українські співаки Володимир Дантес і Надя Дорофєєва оголосили про розставання. Пізніше артист підтвердив романтичні стосунки з Дашею Кацуріною - українською бізнесвумен.
Близько двох років Дантес живе разом із новою коханою та її двома дітьми від попередніх стосунків. Також з невелика сім'я завела вихованця - пса Василя. Життя артиста значно змінилося, але питання про майбутнє залишається відкритим.
Нещодавно Володимир в інтерв'ю для видання ТіКиїв розповів, чи планує він знову колись пов'язувати себе офіційними узами шлюбу. "Війна навчила мене ніколи не казати "ніколи", тож я не можу дати однозначної відповіді", - каже Дантес. Також він акцентував увагу на тому, що нинішній стан речей його влаштовує, а розкривати його подробиці він не хоче: "Особисте - це особисте, нехай усе йде своїм шляхом".
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Хто такий Володимир Дантес?
Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.
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