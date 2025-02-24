Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зірка Жіночого Кварталу зізнався, чому він звільнений від призову до ЗСУ

Анна Підгорна
24 лютого 2025, 16:31
196
Володимир Шумко розповів, що в дитинстві його булили за його ваду.
Володимир Шумко
Володимир Шумко новини - комік розповів про звільнення від призову / колаж: Главред, фото: instagram.com/vovashumko

Коротко:

  • Володимир Шумко звільнений від призову за станом здоров'я
  • Подробиці він розкрив в інтерв'ю Дьоміну

Український актор, гуморист і шоумен Володимир Шумко робить свій внесок у перемогу над агресором - під час концертів збирає кошти на потреби ЗСУ. Від мобілізації він офіційно звільнений. На законних підставах 37-річний артист може залишати межі країни навіть під час воєнного стану.

Про це Шумко розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Володимир ще в дитинстві отримав інвалідність - він не бачить на ліве око, через що в дитинстві над хлопчиком нерідко знущалися однолітки.

відео дня

"У мене інвалідність з дитинства і до кінця життя. Я б зараз хотів зустріти тих людей, які мене булили у школі, тому що тепер, через це око, я можу легально виїжджати за кордон. Я провідував батьків, їздив до друзів. У мене інвалідність третьої групи. Мала б бути друга відповідно до мого стану, але мені колись казали, що для цього потрібно було дати "на лапу", - розповів Володимир Шумко.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про плани Володимира Дантеса на новий шлюб. Український співак зізнався, чи готовий він знову одружитися після розлучення з Надею Дорофєєвою.

Також турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу публічно пофліртував з Іриною Білик - вже місяць українській співачці приписують роман з колишнім чоловіком Ані Лорак.

Читайте також:

Що таке Жіночий Квартал?

Жіночий Квартал - гумористичне розважальне телевізійне шоу, що демонструється на телеканалі 1+1 Україна з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Жіночий Квартал
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Великий удар: Урсула фон дер Ляєн розповіла про наслідки санкцій проти РФ

Великий удар: Урсула фон дер Ляєн розповіла про наслідки санкцій проти РФ

17:28Світ
Трамп хоче відкликати резолюцію ООН про агресію Росії: у FT заявили про рішення Європи

Трамп хоче відкликати резолюцію ООН про агресію Росії: у FT заявили про рішення Європи

16:57Світ
"Це не обговорюється": у Трампа зробили гучну заяву про вступ України до НАТО

"Це не обговорюється": у Трампа зробили гучну заяву про вступ України до НАТО

16:46Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Рибам - проблеми з грошима, Дівам - проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Рибам - проблеми з грошима, Дівам - проблеми

Влупить -21 і піде сніг: якою буде погода протягом тижня

Влупить -21 і піде сніг: якою буде погода протягом тижня

Холоднеча не відступає: коли в Україну повернеться сніг і потепління

Холоднеча не відступає: коли в Україну повернеться сніг і потепління

Гороскоп на завтра 25 лютого: Овнам - гарна новина, Тельцям - важлива подія

Гороскоп на завтра 25 лютого: Овнам - гарна новина, Тельцям - важлива подія

Гороскоп Таро на березень 2025: Козерогам - пауза, Водоліям - конкуренція, Рибам - захоплення

Гороскоп Таро на березень 2025: Козерогам - пауза, Водоліям - конкуренція, Рибам - захоплення

Останні новини

17:38

Оптична ілюзія: знайдіть заховані в ресторані ложку та виделку за 9 секунд

17:28

Великий удар: Урсула фон дер Ляєн розповіла про наслідки санкцій проти РФ

17:25

До 54 000 грн допомоги: хто з українців може отримати виплати вже у лютому

16:57

Трамп хоче відкликати резолюцію ООН про агресію Росії: у FT заявили про рішення Європи

16:56

Борг у платіжці, якого немає: що робити, якщо за газ нарахували більше

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
16:46

"Вирішить наші проблеми": Світан сказав, який крок Трампа може допомогти УкраїніВідео

16:46

"Це не обговорюється": у Трампа зробили гучну заяву про вступ України до НАТО

16:39

"Гризня ФСБшників": у Приморську пролунав вибух у кабінеті колаборанта

16:31

Зірка Жіночого Кварталу зізнався, чому він звільнений від призову до ЗСУ

Реклама
16:23

Знизити високий тиск: експерти назвали 6 корисних "заборонених" продуктів

16:14

У МЗС Чехії назвали одну людину, якої справді боїться Путін

16:09

Буде смачнішою, ніж свіжа: геніальний спосіб, як розігріти вчорашню піцуВідео

15:56

"Стане могильною плитою для РФ": названо головні проблеми російської арміїВідео

15:50

Резервів залишилось на два місяці: Світан розповів про неочікувані події у квітні

15:48

"Було образливо": учасники MOLODI зізналися, чому ENLEO покинув їхній гуртВідео

15:38

Миротворці та мільярди допомоги: головні рішення саміту світових лідерів у Києві

15:30

Штраф до 1700 грн або втрата машини: в Україні посилили нові жорсткі правила

15:11

Війська Британії в Україні: Стармер назвав головну умову міцного миру

15:04

25 лютого: яке свято, день ангела і з ким не можна сваритися

14:42

"Морок": путініст Йосип Пригожин зганьбив дружину Валерію на всю РФ

Реклама
14:30

Чи можна виростити троянду з гілочки: чотири перевірених методи здивують вас

14:28

"Пауза – це постріл собі в голову": Світан сказав, скільки років ще буде війнаВідео

14:27

"Збив на переході": з відомою співачкою стався нещасний випадок

14:19

"Прорив на будь-якій ділянці": коли Путін знову накаже піти на міста України

14:13

Чому не можна заводити будильник на ранок: відповідь здивує багатьохВідео

14:12

Як довго можна зберігати яйця в холодильнику: експерти дали несподівану відповідь

14:06

Буде +8 градусів і дощі: синоптик назвала дату різкого потепління

13:35

Найбюджетніший і неймовірно простий салат - справжній фаворитВідео

13:13

Де заховані два обличчя: лише "справжні детективи" вгадають за 5 секунд

13:05

Фінальна фаза "переговорів": Україна готова до підписання угоди із США

13:00

"Передав документ із датами": Зеленський назвав деталі переговорів з Келлогом

12:50

Ставка на РФ не зіграла: Bloomberg пояснив, до кого тепер "переметнувся" Китай

12:45

ЄС витрачає мільярди на російську нафту й газ: у ЗМІ розкрили неочікувані деталі

12:43

Розвалить стосунки: чого чекати від ретро Венери 2025 усім знакам зодіакуВідео

12:42

"Будуватимемо НАТО в Україні": Зеленський заявив про 28 безпекових угод з партнерами

12:42

Євробачення-2025: Україна рвонула вперед у новому рейтингу букмекерів

12:13

"Ніколи не скаржився": на фронті загинув відомий український актор

12:10

"Вступ до ЄС треба прискорити": Науседа назвав чіткий термін і згадав про НАТО

11:46

Найкращі привітання з Масляною - прикольні картинки і красиві слова

11:38

"Золото" під ногами: звідки насправді береться нафта та скільки її в УкраїниВідео

Реклама
11:35

Зеленський сказав, з яких кроків повинне починатися завершення війни

11:28

Гороскоп Таро на березень 2025: Козерогам - пауза, Водоліям - конкуренція, Рибам - захопленняВідео

11:18

Стармер і Макрон хочуть натиснути на Трампа через Україну: про що вони домовилися

11:17

"Мир в Україні може бути небезпечнішим за війну": прем’єр Данії зробила заяву

11:05

Китайський гороскоп на завтра 25 лютого: Зміям - конфлікти, Щурам - проблеми

10:53

3 знаки зодіаку з найкрасивішими очима

10:26

Алла Пугачова влаштувала рознос в ізраїльському ресторані - що сталося

10:26

Мир з Росією на основі Стамбульських угод: в США назвали небезпеки для України

10:24

ЗСУ потужно вдарили по Рязанському НПЗ і нафтобазі: у Генштабі описали наслідкиВідео

09:49

РФ все більше спирається на підтримку 2 країн: в ISW описали небезпеку для України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти