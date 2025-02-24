Зірка Жіночого Кварталу зізнався, чому він звільнений від призову до ЗСУ

Коротко:
- Володимир Шумко звільнений від призову за станом здоров'я
- Подробиці він розкрив в інтерв'ю Дьоміну
Український актор, гуморист і шоумен Володимир Шумко робить свій внесок у перемогу над агресором - під час концертів збирає кошти на потреби ЗСУ. Від мобілізації він офіційно звільнений. На законних підставах 37-річний артист може залишати межі країни навіть під час воєнного стану.
Про це Шумко розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Володимир ще в дитинстві отримав інвалідність - він не бачить на ліве око, через що в дитинстві над хлопчиком нерідко знущалися однолітки.
"У мене інвалідність з дитинства і до кінця життя. Я б зараз хотів зустріти тих людей, які мене булили у школі, тому що тепер, через це око, я можу легально виїжджати за кордон. Я провідував батьків, їздив до друзів. У мене інвалідність третьої групи. Мала б бути друга відповідно до мого стану, але мені колись казали, що для цього потрібно було дати "на лапу", - розповів Володимир Шумко.
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Жіночий Квартал - гумористичне розважальне телевізійне шоу, що демонструється на телеканалі 1+1 Україна з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.
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