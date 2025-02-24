Зірка Жіночого Кварталу зізнався, чому він звільнений від призову до ЗСУ

Володимир Шумко розповів, що в дитинстві його булили за його ваду.

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Володимир Шумко новини - комік розповів про звільнення від призову / колаж: Главред, фото: instagram.com/vovashumko

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Володимир Шумко звільнений від призову за станом здоров'я

Подробиці він розкрив в інтерв'ю Дьоміну

Український актор, гуморист і шоумен Володимир Шумко робить свій внесок у перемогу над агресором - під час концертів збирає кошти на потреби ЗСУ. Від мобілізації він офіційно звільнений. На законних підставах 37-річний артист може залишати межі країни навіть під час воєнного стану.

Про це Шумко розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Володимир ще в дитинстві отримав інвалідність - він не бачить на ліве око, через що в дитинстві над хлопчиком нерідко знущалися однолітки.

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"У мене інвалідність з дитинства і до кінця життя. Я б зараз хотів зустріти тих людей, які мене булили у школі, тому що тепер, через це око, я можу легально виїжджати за кордон. Я провідував батьків, їздив до друзів. У мене інвалідність третьої групи. Мала б бути друга відповідно до мого стану, але мені колись казали, що для цього потрібно було дати "на лапу", - розповів Володимир Шумко.

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