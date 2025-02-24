"Ніколи не скаржився": на фронті загинув відомий український актор

Олексій Самойленко був дуже талановитим актором.

https://glavred.net/stars/nikogda-ne-zhalovalsya-na-fronte-pogib-izvestnyy-ukrainskiy-akter-10642091.html Посилання скопійоване

Олексій Самойленко помер / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Григоренко

Коротко:

Олексій Самойленко загинув на війні з РФ

Яким був актор у житті

Український актор Олексій Самойленко, якого глядачі знають за серіалом "Доктор Віра" і фільмом "Прогулянка в порожнечу", загинув на фронті.

Подруга актора Катерина повідомила сумну звістку на своїй сторінці в Instagram. Олексій помер 19 лютого.

відео дня

"19 лютого на війні загинув один із наших найближчих друзів Олексій Самойленко. Я досі не можу це прийняти. Перше фото зроблено за кілька днів до цього, коли він був у Києві на вихідних. Таким легким і живим я хочу його запам'ятати. Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не скаржився. У ньому була така щирість і гідність, що поруч із ним мені завжди було трохи соромно за себе", - поділилася Катерина.

Також подруга актора зазначила, що в Самойленка було дуже добре серце.

"Він пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення. Льоша знав, за що він воював. Він родом із Донецької області і там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого", - написала Катерина.

Прощання з Олексієм буде в середу, 26 лютого, о 10.30 на Берковецькому кладовищі на Алеї Героїв.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Олег Винник заявив, що він справжній патріот України і пообіцяв передати частину коштів з проданих квитків на допомогу ЗСУ. Таку заяву він зробив під час концерту в Празі, на якому виконував пісні російською мовою.

А також зрадниця України Ані Лорак знайшла собі нового фаворита і записала з ним нову пісню. Також співачка запевняє, що їхня нова композиція зможе допомагати людям.

Вас може зацікавити:

Хто з відомих людей пішов захищати Україну Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну:Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хливнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред