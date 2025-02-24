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"Збив на переході": з відомою співачкою стався нещасний випадок

Анна Підгорна
24 лютого 2025, 14:27оновлено 24 лютого, 15:07
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Сашу Кольцову буквально знесли на пішохідному переході.
Саша Кольцова
Саша Кольцова з Крихітки потрапила в аварію - її збив велосипедист / колаж: Главред, фото: instagram.com/kashasaltsova

Стисло:

  • Сашу Кольцову на пішохідному переході збив велосипедист
  • Артистка розповіла про самопочуття

Українська співачка і фронтвумен гурту Крихітка Саша Кольцова розповіла про нещасний випадок, який на початку лютого стався з нею в Києві. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала відео з камер відеоспостереження, на якому зафіксовано жорстке зіткнення пішохода і велосипедиста.

Цим пішоходом і була Кольцова. Вона переходила дорогу пішохідним переходом на зелене світло, коли в неї на повній швидкості "влетів" кур'єр однієї зі служб доставок на велосипеді.

відео дня

"Творчі результати контакту черепа з асфальтом ще попереду, а з неповнолітнім водієм велосипеда ми дійшли згоди, в рамках якої він, зокрема, пройшов курси першої домедичної допомоги. Цінуйте кожну годину життя. Падайте і вставайте", - написала артистка. Вона також повідомила, що під час зіткнення вдарилася головою і рукою.

Саша Кольцова
Саша Кольцова з Крихітки потрапила в аварію - її збив велосипедист / колаж: Главред, фото: instagram.com/kashasaltsova

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Хто така Саша Кольцова?

Саша Кольцова (Олександра Кольцова; псевдонім - Каша Сальцова) - українська співачка (меццо-сопрано), публіцистка, журналістка, письменниця, ведуча, композиторка, поетеса, продюсерка, ініціаторка екологічної програми зі скорочення споживання пластику. Солістка гуртів Крихітка Цахес (1999-2007) і Крихітка (з 2007), повідомляє Вікіпедія.

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