Наступник Путіна: Тука розкрив імовірний сценарій зміни влади в Кремлі

Політика Москви щодо України та війни при зміні влади в Кремлі не зазнає жодних змін, вважає Георгій Тука.

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/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Тука прокоментував імовірний сценарій зміни влади в Кремлі

Нинішні еліти в РФ, у разі потреби, знайдуть заміну Путіну

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука прокоментував імовірний сценарій зміни влади в Кремлі.

"Я б не перебільшував одноосібну роль Путіна в нинішніх подіях. Адже за 25 років цей режим вибудував "колективного Путіна", який, звісно, не є однорідним - там зберігається конкуренція і за вплив на ухвалення рішень, і за доступ до "годівниць", - наголосив він у коментарі Главреду.

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Експерт вважає, що нинішні еліти в РФ, у разі необхідності, знайдуть заміну Путіну.

"Але всіх їх зараз об'єднує не фізична фігура Путіна, тож, якщо вони знайдуть альтернативу Путіну, абсолютно безболісно відбудеться заміна. Але політика Москви щодо України і війни при цьому не зазнає жодних змін. За Путіна ця політика не зміниться стовідсотково, але і після нього шанс на появу людини, яка плавно почне розгортати цей корабель нинішньої ідеології, що поглинула все російське суспільство, зовсім незначний, та й процес цей триватиме дуже довго", - додав Тука.

Раніше повідомлялося про те, що Путін раптово заговорив про свого наступника і кандидатів. Російський диктатор зазначив, що може бути кілька кандидатів, "щоб у народу був вибір".

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

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Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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