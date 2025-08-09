Помер популярний російський актор Іван Краско

Коротко:
- Від чого помер Іван Краско
- Скільки йому було років
Стало відомо про те, що помер радянський і російський актор театру, кіно та озвучування, Іван Краско.
Як повідомляють російські пропагандисти, на момент смерті йому було 94 роки.
У серпні Іван Краско потрапив у реанімацію в Санкт-Петербурзі. Народний артист РФ знепритомнів на дачі. Лікарі намагалися стабілізувати стан актора, але сьогодні його серце зупинилося.
Найбільшими роботами, які зробили Краско широко відомим, стали стрічки "Пан оформлювач" (1988), де він зіграв слухняного слугу, "Особливості національного полювання в зимовий період" (2001), де він побував рятувальником Володимира Леніна, серіал "Вулиці розбитих ліхтарів 6" (2004), де актор постав в образі полковника.
Іван Краско про війну в Україні:
Щодо позиції актора з приводу військового вторгнення Росії в Україну, то 2022 року Краско сказав в інтерв'ю, що не перешкоджатиме мобілізації власних синів.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
22 липня зірка хеві-металу Оззі Осборн помер лише за кілька тижнів після возз'єднання з колегами по групі Black Sabbath і проведення великого прощального концерту для фанатів.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.
Також нещодавно, на жаль, помер знаменитий норвезький лижник. Гренвольд став бронзовим призером у скікросі серед чоловіків на зимовій Олімпіаді 2010 року, а також раніше був членом національної збірної з гірськолижного спорту.
Вас також може зацікавити:
- "Світла пам'ять": раптово помер 25-річний півзахисник "Зорі"
- Помер футболіст "Зорі": стала відома шокуюча причина смерті
- Син Віктора Павліка помер: на що хворіла дитина і який вигляд має його могила
Про персону: Іван Краско
Іван Краско - радянський і російський актор театру, кіно та озвучування, письменник. Народний артист Російської Федерації (1992). У кінематографі Іван Краско дебютував 1960 року в епізодичній ролі у фільмі "Балтійське небо" і впродовж тривалого часу він знімався тільки в епізодах. Першу помітну роль він отримав у багатосерійному телевізійному фільмі "Сержант міліції".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред