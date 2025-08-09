У терористичній Росії помер популярний російський актор Іван Краско.

Помер Іван Краско / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Від чого помер Іван Краско

Скільки йому було років

Стало відомо про те, що помер радянський і російський актор театру, кіно та озвучування, Іван Краско.

Як повідомляють російські пропагандисти, на момент смерті йому було 94 роки.

У серпні Іван Краско потрапив у реанімацію в Санкт-Петербурзі. Народний артист РФ знепритомнів на дачі. Лікарі намагалися стабілізувати стан актора, але сьогодні його серце зупинилося.

Помер Іван Краско / Фото ТАСС

Найбільшими роботами, які зробили Краско широко відомим, стали стрічки "Пан оформлювач" (1988), де він зіграв слухняного слугу, "Особливості національного полювання в зимовий період" (2001), де він побував рятувальником Володимира Леніна, серіал "Вулиці розбитих ліхтарів 6" (2004), де актор постав в образі полковника.

Іван Краско про війну в Україні:

Щодо позиції актора з приводу військового вторгнення Росії в Україну, то 2022 року Краско сказав в інтерв'ю, що не перешкоджатиме мобілізації власних синів.

Про персону: Іван Краско Іван Краско - радянський і російський актор театру, кіно та озвучування, письменник. Народний артист Російської Федерації (1992). У кінематографі Іван Краско дебютував 1960 року в епізодичній ролі у фільмі "Балтійське небо" і впродовж тривалого часу він знімався тільки в епізодах. Першу помітну роль він отримав у багатосерійному телевізійному фільмі "Сержант міліції".

